Vor dem Saisonstart gibt es einen Rückzug in der Staffel 9 der Bezirksliga Westfalen. Ein früherer Verbandsligist geht nicht an den Start.

Der Absturz des TuS 05 Sinsen geht weiter: Bis zum Ende der Saison 2022/23 gehörten die Marler noch zum Teilnehmerfeld der Westfalenliga. Nach dem Abstieg wurde der Verein in die Bezirksliga durchgereicht. Nun die nächste bittere Nachricht: Sinsen wird dort in der kommenden Saison nicht antreten.

Die 05er haben ihre Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet und stehen damit als Absteiger in die Kreisliga A fest - sofern sie zum kommenden Spieljahr neu melden. Die Bezirksliga Staffel 9 verkleinert sich durch den Rückzug auf 15 Mannschaften.

"Diese Entscheidung ist bedauerlich, doch auch ein Stück weit nachvollziehbar", erklärt der erste Vorsitzende Oliver Gentele in einer Mitteilung zur Entscheidung, die aus der Mannschaft heraus getroffen wurde. Ausschlaggebend waren offenbar die Ergebnisse und Leistungen der bisherigen Vorbereitung.

Drei Testspiele absolvierte der TuS in diesem Sommer, alle endeten in deutlichen Niederlagen. Gegen die Landesligisten DJK TuS Hordel (1:12) und FC Marl (0:12) ging Sinsen regelrecht unter, dem A-Ligisten SC Marl-Hamm unterlag der Verein mit 0:3.

Das Team von Trainer Emre Külah habe trotz einiger Neuzugänge kein Bezirksliga-Niveau, stellen die Sinsener in der Mitteilung zum Rückzug fest. "Wir machen den Jungs keinen Vorwurf", erlkärt Geschäftsführer Marcus Pawlak. "Wir haben aus der eigentlichen Dritten ein neues Team geformt, und sind Emre und der Mannschaft sehr dankbar, dass sie sich bereit erklärt haben, das Experiment einzugehen. Aber wie jedes Experiment kann man auch mal scheitern. Das ist jetzt leider der Fall. Die Jungs sind auf uns zugekommen und haben uns gebeten, die Mannschaft zurückzuziehen. Diesem Wunsch sind wir gefolgt."

Und so kommt keine Mannschaft des Klubs erstmals seit der Saison 2008/09 über Kreisliga-Verhältnisse hinaus. Die beiden verbliebenen Seniorenteams sind für die Kreisliga C gemeldet. Die erste Mannschaft von Sinsen hatte 2012 den Sprung in die Landesliga geschafft und war 2015 in die Westfalenliga aufgestiegen. Dort belegte sie zweimal den dritten Tabellenplatz, ehe es in der jüngeren Vergangenheit wieder rapide bergab ging.