Die „Alternative für Deutschland“ hält in der Essener Grugahalle ihren Parteitag ab. Das hat auch Auswirkungen auf den Fußballklub SC Werden-Heidhausen.

Am Wochenende findet der Parteitag der „Alternative für Deutschland“ in der Essener Gruga-Halle statt. Die Großveranstaltung hat zahlreiche Auswirkungen auf die Stadt Essen.

Die Ruhrbahn hat drastische Änderungen bei Bus und Bahn angekündigt, mehrere Protestaktionen werden geplant. Insgesamt wurden bis Dienstagmittag 18 Versammlungen gegen den AfD-Parteitag angemeldet.

Vorsorglich hatte der SC Werden-Heidhausen verkündet, den Trainingsbetrieb bis Sonntag aus Sicherheitsgründen einzustellen. Grund hierfür war das geplante Zeltcamp für Demonstranten, welches in Essen-Werden im Löwental aufgebaut werden sollte. Dies wurde von Gerichten nun aber nicht genehmigt. Hier gibt es alle Hintergründe dazu.

Das Camp soll nun stattdessen am Hörsterfeld aufgebaut werden.

Ob beim SCWH nun doch trainiert wird, ist noch offen. Christoph Steinmetz, der Vorsitzende des SCWH, hatte zuvor folgendes Statement abgegeben:

„Die Anlage darf in diesem Zeitraum auch nicht anderweitig betreten werden. Der Grund hierfür ist das Protest-Camp auf den Ruhrwiesen anlässlich des AfD Parteitages am kommenden Wochenende. Auch wenn die Polizei das Camp noch nicht genehmigt hat gehen wir trotzdem davon aus, dass sich eine große Zahl an Demonstranten dort einfinden wird. Die Sicherheit unserer Mitglieder hat für uns oberste Priorität, daher bitten wir um euer Verständnis für diese Maßnahme. Wir werden Euch über alle weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten und gehen davon aus, dass wir ab Montag wieder zum normalen Trainingsbetrieb zurückkehren können“, heißt es von Steinmetz.

Bezirksliga Gruppe 6

FV Duisburg 08

TSV Bruckhausen

SuS 09 Dinslaken

TuS Viktoria Buchholz

Mülheimer SV 07

GSG Duisburg

Duisburger SV 1900

Rheinland Hamborn

SV Genc Osman Duisburg

1. FC Mülheim

FSV Duisburg

FC Taxi Duisburg

Fatihspor Essen

TGD Essen-West

SC Werden-Heidhausen

Vogelheimer SV

DJK SF Katernberg

VfB Frohnhausen