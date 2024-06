Wie sagt man so schön: the same procedure as every year. Immer wenn im Sommer die Gruppen-Einteilungen der Landes- und Bezirksligen kommen, gibt es Unmut bei einigen Klubs.

"Auf diese Idee muss man kommen. Das schafft man nicht einmal mit drei Promille", tobte Danny Konietzko, Trainer des SC Werden-Heidhausen nach der Einsicht der Bezirksliga-Gruppen-Einteilung für die Saison 2024/2025. Der Grund für den großen Unmut bei Konietzko: Werden-Heidhausen wurde als südlichster Essener Klub in eine Staffel mit zwölf Klubs aus Duisburg, Mülheim und Dinslaken sowie fünf Vertretern aus dem Essener Norden eingruppiert. "Da fehlt mir jegliches logisches Verständnis für. Natürlich gibt es immer irgendwelche Härtefälle. Aber in diesem Fall ist es doch so, dass wir zehn bis 15 Minuten nach Wuppertal, Velbert oder Wülfrath benötigen, aber nach Duisburg fahren müssen. Auf der anderen Seite sind Klubs, die dem Essener Norden eingeteilt sind, wie Tusem Essen und SuS Haarzopf, in der Wuppertaler, Velberter und Wülfrather Gruppe. Da müssten eigentlich wir hin", schimpft Konietzko. Marco Guglielmi: "Dass die Essener Klubs auseinandergehen, war mir klar. Ich kann den Unmut von Danny verstehen. Ich würde gerne mit ihm tauschen. Fakt ist, dass Werden näher an Wuppertal liegt als wir. Wir würden viel lieber die Essener Derbys spielen. Auch die langen Anfahrtswege sind ein Kostenfaktor. Das ist alles sehr schwierig und nicht einfach nachzuvollziehen. Ich habe mit unserem ersten Vorsitzenden gesprochen und wir werden mal den Kontakt zum Verband suchen." "Dass die Essener Klubs auseinandergehen, war mir klar. Ich kann den Unmut von Danny verstehen. Ich würde gerne mit ihm tauschen. Fakt ist, dass Werden näher an Wuppertal liegt als wir. Wir würden viel lieber die Essener Derbys spielen. Auch die langen Anfahrtswege sind ein Kostenfaktor. Das ist alles sehr schwierig und nicht einfach nachzuvollziehen. Ich habe mit unserem ersten Vorsitzenden gesprochen und wir werden mal den Kontakt zum Verband suchen." Carsten Isenberg: "Auch ich würde mit Danny gerne tauschen. Unabhängig von der schlechten geografischen Lage, treffen wir auf Klubs mit großen Ambitionen. Wülfrath, Vohwinkel, Burgaltendorf, Haarzopf: Das sind schon Bretter für uns. Wir wollen aber auch oben mitspielen. Das Gute, für mich persönlich, ist, dass ich endlich mal neue Sportanlagen kennenlerne und nicht das zehnte Mal irgendwo hin muss. Wir nehmen es so an wie es ist - alles andere macht wenig Sinn." "Aber ich weiß, dass da jeglicher Anruf beim Verband sinnlos ist. Das ist jetzt so in Stein gemeißelt. Da müssen wir durch. Gut, dass wir nicht in eine Gruppe mit Rostocker Klubs eingeteilt wurden und nach Rostock fahren müssen", übt sich Konietzko in Galgenhumor. Marco Guglielmi, Trainer von SuS Haarzopf, kann Konietzko verstehen. Auch Carsten Isenberg (Tusem Essen) fühlt mit dem Coach der Werdener - siehe Infobox. Bezirksliga Gruppe 2 SC Radevormwald TV Dabringhausen SV 09/35 Wermelskirchen BV Gräfrath 1. Spvg. Solingen-Wald SSVg. Velbert II SSV Germania Wuppertal SC Velbert II 1. FC Wülfrath ASV Mettmann SV RW Wülfrath FSV Vohwinkel Türkgücü Velbert TSV Ronsdorf TUSEM Essen SV Burgaltendorf SF Niederwenigern II SuS Haarzopf Staffelleiter: Clemens Lüning Stellvertreterin: Stefanie Weide Bezirksliga Gruppe 6 FV Duisburg 08 TSV Bruckhausen SuS 09 Dinslaken TuS Viktoria Buchholz Mülheimer SV 07 GSG Duisburg Duisburger SV 1900 Rheinland Hamborn SV Genc Osman Duisburg 1. FC Mülheim FSV Duisburg FC Taxi Duisburg Fatihspor Essen TGD Essen-West SC Werden-Heidhausen Vogelheimer SV DJK SF Katernberg VfB Frohnhausen Staffelleiter: Stephan Kahse Stellvertreter: Martin Schürmann

