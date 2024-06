Sportfreunde Lotte und Gianluca Marzullo gehen getrennte Wege. Der erfahrene Regionalliga-Stürmer wechselt in die Bezirksliga.

Die Sportfreunde Lotte durften in diesem Sommer über die Rückkehr in die Regionalliga West jubeln. Gianluca Marzullo konnte in 19 Spielen immerhin mit drei Toren und drei Vorlagen seinen Beitrag zu dem Aufstieg leisten. Nun geht er - in die Bezirksliga.

"Mit Stolz, aber auch mit der nötigen Demut, gibt der TuS SG Oestinghausen die Verpflichtung von Gianluca Marzullo zur neuen Saison bekannt. Der ausgebildete Fitness-Trainer kommt vom Oberligameister Sportfreunde Lotte", teilte Dominic Möller, sportlicher Leiter des Bezirksligisten, dem "Soester Anzeiger" mit.

Möller, einst auch im Vorstand von Rot Weiss Ahlen tätig, kennt Marzullo schon länger und erklärt noch einmal das Zustandekommen des Wechsels in die Bezirksliga: "Ich kenne Gianni nun seit einigen Jahren und er ist trotz seiner beachtlichen Karriere ein Typ Arbeiter, was ihn neben seinen fußballerischen Fähigkeiten immer ausgezeichnet hat. Gleichzeitig, und das war ein entscheidender Faktor, war es ihm enorm wichtig, wieder mit seinem Kumpel Kalle zusammen zu kicken. Mit Kevin Kahlert, einst Kapitän von Rot Weiss Ahlen, wird Marzullo in Oestinghausen einen alten Bekannten treffen.

Der 33-jährige Angreifer kommt mit einer großen Erfahrung zur SGO. 281 Mal lief der gebürtige Italiener in der Regionalliga auf. Dabei erzielte er 68 Treffer. In der Oberliga kommt er auf 108 Begegnungen und 48 Tore.

"In Oestinghausen kann ich trotz meiner beruflichen Veränderung ambitionierten Fußball spielen und in den Gesprächen war ich direkt von dem Projekt überzeugt. Ich hoffe, ich kann mit meiner Erfahrung unsere gemeinsamen Ziele erreichen. Ich freue mich natürlich besonders, wieder mit meinem Freund Kalle vereint zu sein", erklärt Marzullo im "Soester Anzeiger".

Trainer Dirk Meincke, der Oestinghausen in der abgelaufenen Saison auf Platz zwei führte, ergänzt: "Gianni ist topfit und wird unser Offensivspiel noch einmal auf das nächste Level heben. Er kann dort als klarer 9er agieren, kann aber auch auf der 10 spielen und wird uns da mit seiner Erfahrung, mit seiner Ruhe am Ball, mit seinem Torriecher und einem sehr guten Abschluss richtig guttun. Vor allem die jungen Spieler werden durch die Verpflichtung profitieren, da Gianni auch als Vorbereiter glänzt. Aber auch seine Qualitäten im Bereich Fitness/Athletik werden uns sicherlich zugutekommen."