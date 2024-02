Essener Bezirksligist verkündet 15 Verlängerungen auf einen Schlag - auch der Trainer bleibt

15 Spieler bleiben, auch das Trainerteam hat verlängert: Gute Nachrichten von einem Essener Bezirksligisten.

Die heiße Phase der laufenden Saison hat noch gar nicht begonnen, doch bei der DJK Sportfreunde Katernberg wird schon jetzt fleißig am Kader der kommenden Spielzeit gebastelt. Wobei die Verantwortlichen des Essener Bezirksligisten einen Großteil der Arbeit offenbar bereits geleistet haben.

Denn wie die Sportfreunde am Donnerstag mitteilten, haben gleich 15 Spieler aus dem aktuellen Kader ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Außerdem verlängert das Trainerteam rund um Chefcoach Sascha Fischer in Katernberg.

Christoph Jügel, Jan Unger, Nils Unger, Timo Lindemann, Marcel Welscher, Julian Fischer, Daniel Jakubowski, Niklas Hunder, Luca Campe, Melih Bulut, Andreas Kewe, Baris Kaya, Dominik Hendricks, Luis Schneider und Christopher Löffler bleiben der DJK allesamt erhalten.

Damit steht das Gerüst für die Runde 2024/25. Ein prominenter Name fehlt allerdings in der Liste der Vertragsverlängerer: Kevin Zamkiewicz. Der Top-Torjäger der Katernberger war in den vergangenen beiden Saisons mit 33 Toren und 32 Treffern in jeweils 20 Einsätzen die Lebensversicherung des Teams. Auch in dieser Spielzeit ist der 35-Jährige torhungrig unterwegs: Er war 18 Mal in 17 Partien erfolgreich. Zamkiewiczs Abgang wäre eine Schwächung für die Mannschaft von Fischer.

Zunächst geht es für Katernberg aber in der laufenden Runde weiter. Mit dem 3:2-Sieg über den SC Velbert II und dem 1:1 gegen Spitzenreiter SV Genc Osman erlebten die Essener einen gelungenen Start ins neue Jahr. Sie stehen auf dem sechsten Platz - fernab vom Aufstiegs- und Abstiegskampf und haben daher Planungssicherheit für ein weiteres Jahr in der Bezirksliga.

Nach Rang fünf in der Abschlusstabelle der Vorsaison wird Katernberg versuchen, diese Platzierung in diesem Jahr zu toppen. Den nächsten Schritt dafür können Sportfreunde am kommenden Sonntag machen, wenn sie den SC Werden-Heidhausen an der Meerbruchstraße empfangen (15.15 Uhr).