Die DJK SF Katernberg könnte am Wochenende in den Meisterschaftskampf eingreifen. Die Essener empfangen den FC Blau-Gelb Überruhr. Nächste Woche wartet der Pokalkracher.

Für die DJK SF Katernberg geht es maximal noch um die berüchtigte goldene Ananas in der Bezirksliga Staffel 6. Der Klub aus Essen belegt den vierten Tabellenplatz, doch der Abstand auf den Tabellenführer FC Blau-Gelb Überruhr beträgt satte 19 Zähler.

Für Katernberg ist das Thema Aufstieg längst abgehakt, doch am Wochenende könnten die Sportfreunde in den Meisterschaftskampf eingreifen. Die Elf von Sascha Fischer empfängt Überruhr zum Spitzenspiel des 27. Spieltages.

Die DJK präsentierte sich in den vergangenen Wochen in absoluter Top-Form und feierte fünf Siege in Folge. Fischer möchte das Momentum beibehalten und auch den Spitzenreiter der Bezirksliga mächtig in die Aufstiegssuppe spucken: "Wir werden nichts abschenken und wollen unseren Fans, die uns das gesamte Jahr über unterstützen, ein gutes Heimspiel bieten. Wir wollen Überruhr ärgern."

Auch wenn Fischer und sein Team selbst kein Wörtchen ganz oben mehr mitreden können, ist doch ein Wettbewerb noch ein unfassbar großer Antrieb für Katernberg. Die Essener spielen nach wie vor im Kreispokal mit und stehen nach dem 3:0-Sieg über Landesligist SpVgg Steele 03/09 im Halbfinale.

Dort erwartet Fischer und Co. den nächsten Landesligisten und Ex-Oberliga-Primus FC Kray. Der Übungsleiter Katernbergs ist voller Vorfreude vor dem Pokalkracher in der Kray-Arena: "Wir haben es geschafft, uns für den Niederrheinpokal zu qualifizieren. All das, was nun kommt, ist Bonus. Wir werden uns aber keineswegs vor Kray verstecken. Ganz ehrlich, unsere Mannschaft kann in der Landesliga mithalten und ich bin davon überzeugt, dass wir das fußballerisch gegen die Krayer zeigen können. Das haben wir schon gegen Steele."

Katernberg hat "nichts zu verlieren", sagt Fischer. Auch wenn die Favoritenrolle klar verteilt sein mag, "werden wir sehen, was nach 90 oder vielleicht 120 Minuten unterm Strich steht", so der Coach der DJK.

Fischer gibt gegenüber RevierSport bereits bekannt, dass die Kaderplanung für die nächste Saison kurz vor dem Abschluss steht: "Die einzige Personalie, die uns noch beschäftigt, ist die eines Stürmers. Es ist nicht leicht, gerade da der Markt momentan kaum etwas hergibt. Doch der restliche Kader steht. Wir bleiben fast komplett zusammen. Einzig und allein Kevin Zamkiewicz wechselt zu Burgaltendorf."

Insgesamt vier Neue werden ab der neuen Saison zum Team von Fischer dazustoßen. Die Namen der Neuzugänge wollte er noch nicht verraten, "doch wir werden sie RevierSport zeitnah übermitteln."