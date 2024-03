Die DJK Sportfreunde Katernberg komplettieren das Feld der Halbfinalisten im Essener Kreispokal. Am Donnerstag gab es einen klaren Sieg.

Das Teilnehmerfeld im Halbfinale des Essener Kreispokal ist vollständig. Am Donnerstagabend buchte die DJK Sportfreunde Katernberg als letzte Mannschaft ein Ticket für die Runde der letzten Vier.

Dabei schaltete die Mannschaft von Trainer Sascha Fischer den Landesligisten SpVgg Steele aus - und das deutlich. Mit 3:0 (1:0) besiegte sie den klassenhöheren Gegner auswärts am Langmannskamp.

Vor der Pause erzielte Torjäger Kevin Zamkiewicz das 1:0 für die DJK (42.). Im zweiten Durchgang legten die Sportfeunde nach: Erst erhöhte Melih Bulut (58.), dann sorgte Marcel Welscher mit Einbruch der Schlussviertelstunde für die Vorentscheidung (76.).

Der Weg ins Endspiel führt für Katernberg über einen weiteren Landesligisten. Im Halbfinale wartet der FC Kray. Die Partie ist für Mittwoch, 17. April (19 Uhr) angesetzt. Kray setzte sich im Viertelfinale gegen Blau-Weiß Mintard mit 2:1 durch. Gegenüber der vergangenen Saison haben sich die Essener ohnehin schon deutlich gesteigert - da scheiterten sie bereits in der ersten Runde krachend am SV Burgaltendorf (0:6).

Der zweite Finalist wird im Duell zwischen dem Vogelheimer SV und der SG Schönebeck ermittelt (ebenfalls 17. April, Uhrzeit offen). Damit wäre sogar ein Bezirksliga-internes Endspiel möglich, denn Katernbergs Liga-Rivale Vogelheim setzte sich am Mittwochabend mit 4:2 nach Verlängerung gegen den klassenhöheren VfB Frohnhausen durch. Bei Schönebeck fiel die Entscheidung gegen den ESC Rellinghausen nach Elfmeterschießen (5:2).

Und die SpVgg Steele? Die kann sich nach dem Pokal-Aus immerhin voll und ganz auf den Abstiegskampf in der Landesliga fokussieren. Mit zwei Siegen in Serie sind die Essener wieder in Reichweite des rettenden Ufers gelangt. Zwei Punkte beträgt der Rückstand.

Katernberg steht in der Bezirksliga derweil fernab vom Auf- und Abstiegskampf auf Rang fünf - und kann sich im Halbfinale auf das Highlight beim FC Kray freuen.