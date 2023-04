Bezirksliga: Vor Topspiel - Emotionales Comeback bei Spitzenreiter Schönebeck

Die SG Schönebeck steht fünf Spieltage vor Saisonende immer noch an der Tabellenspitze. Das anstehende Spitzenspiel ist aktuell nicht das einzige Thema im Verein.

In Sachen Landesliga-Aufstieg hat der SG Schönebeck alles in der eigenen Hand. Die Essener haben zwei Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Vogelheimer SV. Am kommenden Sonntag kommt es zum Gipfeltreffen der beiden besten Mannschaften in der Bezirksliga 7 Niederrhein (15.15 Uhr).

Es könnte ein richtungsweisendes Spiel für den Aufstieg werden, doch Schönebecks Trainer Olaf Rehmann verspürt keinerlei Druck: „Die Mannschaft und das Trainerteam blicken relativ entspannt auf das Duell. Wir sehen die Begegnung auch nicht als mögliche Vorentscheidung für das Aufstiegsrennen, danach warten noch vier schwierige Spiele auf uns.“

Der SGS-Trainer macht deutlich, dass in dieser Liga „jeder gegen jeden punkten kann“. Daher möchte er dem kommenden Spiel gegen Vogelheim keine entscheidende Bedeutung für den möglichen Aufstieg in die Landesliga zuschreiben. „Wir schauen von Spiel zu Spiel“, erklärt Rehmann.

Dass das Sportliche im Verein momentan eher gelassen gesehen wird, hat auch mit einer erfreulichen Nachricht aus der Mannschaft zu tun. SGS-Stürmer Buba Ceesay kehrte in dieser Woche ins Team zurück, nachdem er an einen Gehirntumor erkrankt war. Seine Genesung sorgte in der Kabine dementsprechend für große Freude und Erleichterung: „Wir sind alle sehr froh, dass er wieder da ist. Deshalb hat die Mannschaft aktuell auch andere Dinge im Kopf als den möglichen Aufstieg“, erzählt Rehmann.

Ich bin sehr glücklich mit meinem Kader und wir werden den für die nächste Saison kaum verändern. Olaf Rehmann

Für die kommende Saison laufen auch bereits die ersten Vorbereitungen. Der SGS-Trainer sieht unabhängig von der Ligazugehörigkeit nur punktuellen Handlungsbedarf in seinem Team. „Ich bin sehr glücklich mit meinem Kader und wir werden den für die nächste Saison kaum verändern.“ Drei Neuzugänge stehen für die neue Spielzeit fest, weitere Gespräche über Transfers werden derzeit geführt.

Auf der Position des Sportchefs müssen sich die Essener ab dem Sommer aber neu aufstellen. Der derzeitige Amtsinhaber Daniel Neidek verlässt den Verein am Saisonende. Über die Nachfolge ist noch keine Entscheidung gefallen.