Die SG Schönebeck hat den Sieg im Finale des Essener Kreispokals knapp verpasst. Die Planungen für die neue Saison laufen derweil auf Hochtouren.

Nach dem Klassenerhalt in der Landesliga hat die SG Schönebeck den nächsten Coup verpasst. Die Essener unterlagen am Pfingstmontag der DJK Sportfreunde Katernberg im Finale des Kreispokals - die Entscheidung fiel erst nach Elfmeterschießen. Dort zeigte sich der Gegner aus der Bezirksliga nervenstärker und setzte sich letztlich mit 5:4 durch. Nach der regulären Spielzeit hatte es nach Toren von Kevin Zamkiewicz (10.) und Mahde Kaeede 1:1 gestanden.

Nach dem verpassten Titel richten sich die Blicke bei den Schönebeckern mehr und mehr auf die kommende Spielzeit. Zwar stehen noch zwei Spieltage in der Landesliga Niederrhein 2 aus. Dass der Aufsteiger die Saison irgendwo im Mittelfeld der Tabelle beenden wird, ist allerdings bereits klar.

Für die neue Saison hat die SGS inzwischen bereits sechs Neuzugänge offiziell gemacht, zuletzt verkündete sie am Pfingstwochenende eine Verpflichtung: Nana Kwame Appiah läuft künftig an der Ardelhütte auf.

Der 20-Jährige kommt vom Landesligisten SC Velbert nach Essen. Er bringt aber auch schon Erfahrung aus der Oberliga mit. Dort bestritt er über 20 Partien für den FSV Duisburg. "Nana ist ebenfalls durch unseren neuen 'Chefscout' Marvin in unseren Fokus gerückt", sagt Trainer Olaf Rehmann zum Neuzugang, bei dem er vom Netzwerk von Torhüter Marvin Hartel profitierte.

Rehmann weiter: "Ich war auf der Suche nach einem schnellen und robusten Flügelspieler, der sowohl in der Offensive, als auch in der Defensive einzusetzen ist. Nana bringt all diese Fähigkeiten mit sich und ist bei vielen Spielern in der Mannschaft bekannt, so dass ich auch keine großen Eingewöhnungsprobleme erwarte. Auch er wird die Mannschaft mit seinem Spielstil verstärken und uns variabler machen."

Zuvor hatte Schönebeck bereits Antony Brai (TuS Haltern), Yasar Cakir (Türkiyemspor Essen), Jesse Artuhr (VfB Speldorf), Elvis Fioklou-Toulan (Mülheimer SV 07) und Siddharth Rai (USA) für die kommende Spielzeit unter Vertrag genommen.