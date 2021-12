SC 1920 Oberhausen: Zwei neue Spieler sind da

Der SC 1920 Oberhausen hat sich kurz vor dem Weihnachtsfest noch verstärkt. Der Bezirksligist verpflichtete einen Mittelfeldspieler aus Ostwestfalen.

Dogan Yildiz wechselt von der Westfalenliga-Reserve des Regionalligisten SV Rödinghausen zum SC 1920 Oberhausen.

Dogan spielte in der Jugend in der U17- und U19-Bundesligamannschaft von Arminia Bielefeld, bevor er nach Rödinghausen wechselte. "Aufgrund seiner beruflichen Ausrichtung und dem Wohnortwechsel nach Mülheim konnten wir durch eine Empfehlung eines Spielclub-Anhängers auf ihn aufmerksam werden und freuen uns sehr auf seine Einsätze im Spielclub-Trikot in der Rückrunde", heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Klubs.

Mit Offensivspieler Ertunc Turan vom Duisburger FV 08 kehrt auch ein alter Bekannter zum Knappenmarkt zurück.