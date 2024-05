Die U23 von Fortuna Düsseldorf hat drei Neuzugänge verkündet. Damit stehen vier externe Verpflichtungen fest.

Bei Fortuna Düsseldorf haben die Personalplanungen für die U23-Mannschaft längst Fahrt aufgenommen. In dieser Woche präsentierten die Landeshauptstädter drei Neuzugänge für ihre Mannschaft aus der Regionalliga West - damit stehen nun bereits vier externe Verpflichtungen fest.

Leonard Brodersen, Noah Förster und Elias Egouli laufen ab der kommenden Saison für die Fortuna auf, die sich zuvor schon mit Marius Zentler von Oberligist Sportfreunde Siegen verstärkt hatte.

Egouli kommt vom Ligakonkurrenten 1. FC Düren. Der Innenverteidiger misst stolze 2,05 Meter und gehört beim FCD zu den Leistungsträgern. Bisher kommt er auf 30 Einsätze.

"Mit der Verpflichtung von Elias konnten wir einen absoluten Wunschtransfer realisieren. Wir haben uns intensiv um ihn bemüht und sind umso glücklicher, dass er sich für einen Wechsel zu uns entschieden hat", betont Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter Nachwuchsleistungszentrum. "Er hat in dieser Saison eine starke sportliche Entwicklung gezeigt, die wir nun gemeinsam weiter vorantreiben wollen. Mit seinen Qualitäten kann er auf Anhieb eine wichtige Rolle in der Mannschaft einnehmen."

Auch Brodersen verstärkt die Defensive der Düsseldorfer. Der 20-Jährige kommt von Nord-Regionalligist Teutonia Ottensen. Zuvor verbrachte der ehemalige Jugendspieler von Holstein Kiel ein halbes Jahr in der japanischen zweiten Liga.

Ebenso handelt es sich bei Förster um einen Abwehrspieler. Am Rhein will er die ersten Schritte im Seniorenbereich gehen. Der 19-Jährige spielte bisher für die U19 von Alemannia Aachen und sammelte auch schon zwei Kurzeinsätze für die Profis des diesjährigen Regionalliga-Aufsteigers.

"Mit Leonard und Noah haben wir zwei spannende Defensivspieler verpflichten können, die sehr gut in unser Anforderungsprofil passen. Leonard hat in seiner bisherigen Laufbahn trotz seines jungen Alters schon einiges an Erfahrungen sammeln können, während Noah alle Voraussetzungen mitbringt, um bei uns im Seniorenfußball sofort Fuß zu fassen. Wir freuen uns, dass wir beide von einem Wechsel an den Flinger Broich überzeugen konnten", betont Vollmerhausen.