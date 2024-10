Das ist mal eine coole Aktion: Geografisch und in der Liga sind der Horremer SV und der VfL Sindorf Rivalen. Doch jetzt greift Sindorf dem Nachbarn unter die Arme.

Eigentlich heißt der Alltag des VfL Sindorf und des Horremer SV Bezirksliga. In der dritten Mittelrheinstaffel kämpfen beide Teams um Punkte. Während Horrem Tabellenführer ist, kämpft Sindorf gegen den Abstieg. Zudem trennen beide Orte auch geografisch nur wenige Kilometer.

Horrem hat nun im Mittelrheinpokal abgeräumt. Den Freizeitkickern steht das Spiel ihres Lebens bevor. Am Mittwoch, 30. Oktober 2024, gastiert der Bezirksligist auf dem Neuen Tivoli - bei niemand geringerem als Drittligist Alemannia Aachen.

Das sorgt natürlich für Begeisterung, auch wenn Horrem das Heimrecht mit den Alemannen tauschen musste. Nun hoffen die unfreiwilligen Gäste, dass sie von möglichst vielen Anhängern auf den Tivoli begleitet werden.

Dem schließt sich auch der Derbygegner aus Sindorf an.

Der Aufruf des VfL Sindorf im Wortlaut

Liebe VfL Freunde, unser Nachbar der Horremer SV hat im Bitburger Pokal in der nächsten Runde das Traumlos TSV Alemannia Aachen erhalten. Aus Sicherheitsgründen wird das Spiel am Tivoli in Aachen am 30.10.2024 um 19:30 Uhr ausgetragen. Es wäre auch schön, wenn Fußballbegeisterte aus Sindorf unseren Nachbarn zur Unterstützung nach Aachen begleiten würden.

Der HSV organisiert wohl auch Busfahrten nach Aachen. Wer Interesse daran hat, sollte sich an den Vorstand des HSV wenden. Die von Alemannia Aachen festgelegten Ticketpreise sind wie folgt: Sitzplatz Vollzahler 15,00 Euro -ermäßigt 12,00 Euro-, Stehplatz Vollzahler 10,00 Euro -ermäßigt 8,00 Euro, Kinder bis 11 Jahren 1,00 Euro.

Wir vom VfL Sindorf beglückwünschen unseren Stadtrivalen zum bisherigen sportlichen Erfolg im Pokal und hoffen, dass Euch viele Zuschauer unterstützen und nach Aachen begleiten. Es wäre schön, wenn Ihr die Profis aus der 3. Liga ärgern könnt. Gruß und viel Glück!

Horrem bedankt sich bei Derbygegner Sindorf

Das hinterlässt auch beim Rivalen Eindruck. "Trotz aller Rivalität als Nachbarn ein ganz feiner Zug des VfL", lobte Horrems Torwart-Trainer Jan Becke die Sindorfer gegenüber "fupa".