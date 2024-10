Joel Matip hat seine Karriere nun doch offiziell beendet. Schalke hatte gehofft, den Verteidiger noch einmal zu verpflichten.

Es gab einen Traum auf Schalke, nämlich den, Joel Matip noch einmal für die königsblaue Abwehr anzustellen. Doch: Dieser Traum ist geplatzt. Denn der 33-Jährige hat seine Karriere beendet. Dies bestätigte sein ehemaliger Klub, der FC Liverpool, am Samstag. Mit dem englischen Verein hatte Matip die Champions League gewonnen.

In den Sozialen Medien erinnert der Klub mit vielen Fotos an seinen speziellen Spieler. Bei den Fans war Matip zu einem Liebling geworden, weil er sich neben dem Platz so anders verhalten hatte als seine Mitspieler. Der ehemalige Schalker zeigte sich nicht mit großen Autos oder teuren Uhren, sondern gab sich zurückhaltend, duckte sich weg, wenn die Scheinwerfer auf ihn leuchteten.

„Joel Matip hat seinen Rücktritt vom Fußball bestätigt. Der Verteidiger hat die Reds im Sommer nach einer achtjährigen Amtszeit verlassen, zu seiner Zeit gehören 201 Einsätze und mehrere große Titel mit dem Klub“, schreibt der FC Liverpool bei X.

Geboren und aufgewachsen ist Joel Matip in Bochum. Im Jahr 2000 wechselte er in die Jugend des FC Schalke 04, ein besonderer Weg sollte beginnen. 2009 schaffte der Abwehrspieler den Sprung zu den Profis, im Alter von 18 Jahren. Gegen den FC Bayern erzielte er sein erstes Bundesligator. Matip fiel durch sein großes Talent und leider auch durch den ein oder anderen Fehler auf. Trotzdem lockte ihn der FC Liverpool auf die Insel.

Unter Trainer Jürgen Klopp gewann Matip die Champions League. Gemeinsam mit Virgil van Dijk bildete er eines der besten Abwehrduos in Europa. Später schwächten Matip viele Verletzungen. Vergangenheit.

Mittlerweile ist Joel Matip in seine Heimat zurückgekehrt, er lebt in Gelsenkirchen-Buer, trainiert die Mannschaft seines Sohnes. Die Schalke-Führung hatte damit geliebäugelt, dem erfahrenen Profi im Winter einen Vertrag zu geben. Doch: Jetzt ist dieser Traum geplatzt.