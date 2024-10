Rot-Weiß Oberhausen musste nach zuletzt fünf Siegen in Serie bei SC Paderborn II eine 1:3-Niederlage einstecken. RWO zeigte sich von dieser gut erholt.

Rot-Weiß Oberhausen will eine neue Siegesserie starten. Der erste Schritt ist gemacht. RWO siegte gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf mit 2:1. Timur Kesim und die jüngste Nachverpflichtung Tarsis Bonga trafen für den Tabellendritten. Für Düsseldorf war Sima Suso erfolgreich.

Beide Mannschaften begannen vor 2768 Zuschauern im Stadion Niederrhein schwungvoll. Die erste Torchance gehörte den Gästen aus der NRW-Landeshauptstadt: Sima Suso (10.) verpasste eine Flanke im Oberhausener Strafraum nur knapp mit dem Kopf.

Eine ähnliche Situation auf der anderen Seite: Denis Donkor (16.) flankte von rechts vor das Düsseldorfer Tor und Cottrell Ezekwem sowie Tarsis Bonga verpassten beide.

Bonga machte ein gutes Spiel bei seinem RWO-Debüt. Der Ex-Fortune wirbelte die Düsseldorfer ordentlich durcheinander - so in der 32. Minute: Bonga setzte sich auf der Außenbahn durch und legte den Ball flach in den Rückraum zu Timur Kesim, der Flachschuss des RWO-Stürmers ging nur ganz knapp links am Tor vorbei.

Dann mal ein ehemaliger Oberhausener: Kilian Skolik (36.) hatte eine gute Chance per Kopf, aber der Ball verpasste knapp das RWO-Gehäuse.

Nachspielzeit in der ersten Halbzeit: Die Düsseldorfer konnten eine Flanke nach einem Eric-Gueye-Freistoß nicht klären und ein Kopfball landete vor den Füßen von Kesim (45.+2), der Stürmer donnerte das Teil in die Maschen. 1:0 RWO!

Die Mannschaft von Sebastian Gunkel blieb auch nach dem Seitenwechsel am Drücker und suchte das zweite Tor. Nach einer Stunde war es dann so weit: Neuzugang Bonga feierte einen traumhaften Einstand und erhöhte nach Pass von Ezekwem mit einem Flachschuss aus gut 16 Metern auf 2:0 (61.) für RWO.

So spielten RWO und Düsseldorf II Rot-Weiß Oberhausen: Kratzsch - Yalcin, Öztürk, Klaß - Donkor, Ngyombo, Schlax (72. Fassnacht), Gueye - Bonga (90.+4 Demirarslan), Kesim, Ezekwem (78. Berisha) Fortuna Düsseldorf II: Zich - Guzy, Quarshie, Boller - Suso (87. Arabaci), Bunk (60. Adamski), Savic, Anhari (87. Zentler) - Brechmann (60. Camara), Skolik, Bindemann (60. Garlipp) Schiedsrichter: Niklas Simpson Tore: 1:0 Kesim (45.+2), 2:0 Bonga (61.), 2:1 Suso (65.) Gelbe Karten: Gueye - Suso, Bunk, Brechmann, Boller Zuschauer: 2768

Die Zwei-Tore-Führung der Oberhausener währte nur vier Minuten: Düsseldorfs Profi-Leihgabe Suso wurde zentral vor dem Tor bedient und schoss den Ball direkt im Fallen in die untere linke Ecke - Kevin Kratzsch war bei diesem platzierten Schuss ohne Chance. Nach 64 Minuten stand es nur noch 1:2.

Die 88. Minute: Skolik lauerte am zweiten Pfosten und köpfte ans kurze Eck, Kratzsch konnte den Ball mit einem starken Reflex von der Linie kratzen!

Die Fortuna machte in den letzten 25 Minuten - bis auf die Skolik-Chance -einfach zu wenig, um einen oder mehr Punkte aus Oberhausen zu entführen. So brachte RWO die 2:1-Führung recht souverän ins Ziel und durfte sich über die Saisonpunkte 19 bis 21 freuen. Damit liegt RWO nach zehn Spieltagen gerade einmal zwei Zähler hinter dem Führungsduo MSV Duisburg und Sportfreunde Lotte zurück.

Am nächsten Samstag - 12. Oktober, 14 Uhr - geht es für RWO zum Spitzenspiel zu Fortuna Köln. Düsseldorf empfängt zur gleichen Zeit Eintracht Hohkeppel.