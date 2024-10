Die U23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach hat ihre Ambitionen in dieser Saison untermauert. Am Samstag folgte ein Kantersieg.

Schon vor der Saison hatte Eugen Polanski, Trainer der Zweitvertretung des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach betont, dass er mit seinen Schützlingen oben mitmischen will. Diesen Worten lassen die Gladbacher Talente seit Saisonbeginn Taten folgen.

Mit 5:0 besiegte die Borussia-Reserve den 1. FC Düren und blickt nach zehn Spielen auf 21 Punkte zurück. Nur der MSV Duisburg und die Sportfreunde Lotte haben mit je 23 Zählern mehr Punkte gesammelt.

"Großes Kompliment an meine Mannschaft. Zwar sieht das 5:0 sehr locker und einfach aus, das war es aber nicht. Wir haben hier gegen eine gute Mannschaft gespielt, aber unser Matchplan ist einfach gut aufgegangen, und das musst du dann erstmal so umsetzen", sagte Polanski. Weiter fügte er an: "Es war auch bemerkenswert, wie die Jungs weiter drangeblieben sind. Wir haben in der Halbzeit verdeutlich, dass die Partie mit einem 2:0 noch nicht entschieden war. Das war sie erst nach dem 4:0. Dementsprechend bin ich extrem froh über die Leistung meiner Mannschaft."

Nächste Woche gastiert Borussias U23 am Freitag (11. Oktober, 14 Uhr) zum Derby im Franz-Kremer-Stadion bei der U23 vom 1. FC Köln. Gut möglich, dass die Gladbacher dann zumindest für einige Stunden die Tabellenführung der Regionalliga West übernehmen - ein Sieg im rheinischen Derby vorausgesetzt!

So spielten Gladbach II und Düren

Borussia Mönchengladbach II: Neutgens – Ullrich (70. Atty), Chiarodia, Schweers (79. Foss), Lieder – Stange, Ampadu, Herrmann (70. Herrmann) – Pesch (79. Büyükarslan), Fukuda, Ranos (70. Harnafi)

1. FC Düren: Theißen - Popovic, Miftaraj, Lela, Geimer (65. Kondziella), Zeil (79. Sachse), Ramaj, Brock (40. Wetschka), Garcia (65. Zuhs), Matuschyk, Statovci (40. Kalonji)

Schiedsrichter: Marcel Benckhoff

Tore: 1:0 Pesch (7.), 2:0 Herrmann (12.), 3:0 Pesch (46.), 4:0 Fukuda (65.), 5:0 Asallari (74.)

Zuschauer: 453