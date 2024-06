Der Aufsteiger 1. FC Monheim rüstet seinen Kader weiter auf. Ein Mittelfeldspieler der SpVg Schonnebeck sorgt derweil aus anderen Gründen für Schlagzeilen.

Nach dem geglückten Wiederaufstieg in die Oberliga Niederrhein konnte der 1. FC Monheim den Großteil des Aufstiegskaders zusammenhalten. Nun darf sich Trainer Dennis Ruess über einen weiteren Neuzugang freuen: Luca Kiefer wechselt vom SC Paderborn II an die Kapellenstraße.

Kurz zuvor machten die Monheimer bereits die Verpflichtung von Julian Kanschik öffentlich. Der 31-Jährige spielte in den vergangenen vier Jahren für den Cronenberger SC. In der abgelaufenen Landesliga-Saison verbuchte er dort in 30 Spielen 16 Scorerpunkte.

Mit Kiefer kommt ein 21-jähriger Innenverteidiger zum FCM, der in der vergangenen Spielzeit 15-mal in der Regionalliga West für die U23 des SC Paderborn auflief. Er ist variabel im defensiven Zentrum einsetzbar und absolvierte auch 59 Partien in der Oberliga Westfalen für die Ostwestfalen. Zuvor wurde er insgesamt sechs Jahre im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach ausgebildet.

"Mit Luca bekommen wir einen top-ausgebildeten Jungen aus der Region, der trotz seines jungen Alters bereits über eine ordentliche Portion Erfahrung verfügt. Mit seiner Physis, seiner Intensität und auch seinem Kopfballspiel kann er in unserer Defensive ein wichtiger Faktor werden. Vor allem die Möglichkeit seiner Flexibilität im Bereich der Innenverteidigung gibt uns weitere Möglichkeiten. Nach dem Aufstieg mit Paderborn, haben sich die Spielzeiten in der abgelaufenen Saison verringert, was dafür gesorgt hat, dass Luca wieder in Richtung Heimat wollte", erklärte FCM-Sportgeschäftsführer Karim El-Fahmi.

"Hier hat er sich in den Gesprächen früh zum FCM bekannt und will mit uns gemeinsam die nächsten Schritte gehen. Wir sind happy, einen jungen und talentierten Spieler aus der Region für uns gewonnen zu haben und freuen uns bereits jetzt auf den Start im Juli."

SpVg Schonnebeck - Brazhko-Bruder spielt bei der EM

Um die SpVg Schonnebeck ist es in der laufenden Transferphase noch ruhig. Den sechs Abgängen steht bislang mit Kerron Oteng-Adjei nur ein Neuzugang gegenüber, der aus der eigenen U19 hochgezogen wird. Für Schonnebecks Mittelfeldspieler Daniil Brazhko sind es hingegen aufregende Tage.

Denn sein älterer Bruder Volodymyr ist derzeit im Fokus, da er im EM-Kader der ukrainischen Nationalmannschaft steht. Der 22-jährige Sechser von Dynamo Kyiv, dessen Marktwert laut Transfermarkt.de auf 5 Millionen Euro taxiert wird, wurde bei der 0:3-Auftaktpleite der Ukraine gegen Rumänien in der 62. Minute eingewechselt. Es war sein fünfter Einsatz im Trikot der Gelb-Blauen. Nicht auszuschließen, dass in diesem Turnier noch weitere dazu kommen könnten.