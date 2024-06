Aufsteiger 1. FC Monheim hat seinen zweiten Neuzugang für die Saison 2024/25 vorgestellt. Zudem verlassen sechs Spieler den Oberliga-Rückkehrer, einer davon geht zum Meister.

Der 1. FC Monheim ist nach einjähriger Abstinenz wieder Bestandteil der Oberliga Niederrhein in der Saison 2024/25. Zwei Spieltage vor dem Saisonende sicherte sich der FCM den direkten Wiederaufstieg.

Nach zahlreichen Zusagen aus dem aktuellen Kader hat der Oberliga-Rückkehrer nun seinen zweiten externen Neuzugang nach Umut Demir (SV Wermelskirchen) bekannt gegeben.

Julian Kanschik wechselt vom Cronenberger SC zum FCM. Der gebürtige Wuppertaler ist variabel im Mittelfeld einsetzbar und lief bis zuletzt für den CSC als Kapitän auf. Über 100 Einsätze in der Oberliga Niederrhein stehen in seiner Vita, dazu lief er 97-mal in der Landesliga auf.

"Kanne verkörpert den typischen Straßenzocker, der spielerisch gute Momente aber auch eine positiv unangenehme Art auf den Platz transportieren kann. Vor allem aber hat er in den letzten Jahren an Reife dazu gewonnen, so dass das Gesamtpaket spannend und für uns interessant geworden ist. In allen Gesprächen haben wir gemerkt wie viel Bock er auf die neue Aufgabe hat und darauf brennt mit den Jungs zu starten. Jetzt wollen wir ihn schnell integrieren und hoffen das er sein volles Potential auf die Platte bringen wird", sagt Karim El Fahmi, Sportgeschäftsführer des FCM, zur Verpflichtung des 31-Jährigen.

Sechs Abgänge - Torjäger wechselt zum Oberliga-Meister

Sechs Spieler werden den Aufsteiger hingegen verlassen. Besonders schmerzhaft ist der Wechsel von Stürmer Robin Schnadt zum Liga-Konkurrenten Sportfreunde Baumberg. Der 24-Jährige traf in der abgelaufenen Spielzeit 17-mal für die Monheimer. El Fahmi: "Robin hat sich nach zwei Jahren bei uns entschieden, eine neue Aufgabe anzugehen und den Verein zu wechseln. Wir hätten ihn natürlich gerne bei uns gehalten, müssen aber akzeptieren, dass er seinen Weg woanders fortsetzen möchte. In den beiden Spielzeiten hat er bewiesen, welches Potenzial in ihm steckt und dass er alles mitbringt, was einen Torjäger ausmacht. Wir wünschen Robin für seine sportlichen Ziele alles erdenklich Gute und sind davon überzeugt, dass er seinen Weg gehen wird."

Auch Emin Safikhanov wird den Verein verlassen. Der Ukrainer wechselt zum DV Solingen. Ebenfalls nicht mehr im Team von Cheftrainer Dennis Ruess bleiben wird Patrick Schikowski, der die Monheimer nach anderthalb Spielzeiten verlässt. Wohin es den ehemaligen Drittliga-Profi zieht, ist noch unklar. Kapitän Tim Kosmala geht zum VfL Jüchen-Garzweiler.

Ein kurzes Gastspiel hatte Nozomu Nonaka in Monheim, der Winterzugang bricht seine Zelte beim FCM wieder ab. Zudem müssen die Monheimer Roberto Guirino nach drei Jahren verabschieden, der nach vielen Verletzungen seine Karriere beendet.