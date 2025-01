Rot-Weiss Essen reist am Sonntag (2. Februar, 13.30 Uhr) zu Arminia Bielefeld. Uwe Koschinat hat vor diesem Westschlager auf der Pressekonferenz gesprochen.

2700 Fans werden - Stand Freitag, 31. Januar, 14 Uhr - Rot-Weiss Essen zum West-Vergleich gegen Arminia Bielefeld (2. Februar, 13.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) begleiten.

Nicht mit dabei werden fünf Spieler sein. "Lucas Brumme und Ramien Safi sind gesperrt. Safi hatte in dieser Woche mit einer Erkältung zu kämpfen, wäre aber jetzt einsatzbereit. Thomas Eisfeld, Ekin Celebi und Manuel Wintzheimer fallen weiter aus. Dominik Martinovic war krank, ist aber seit Freitag wieder auf dem Trainingsplatz. Mal schauen, wie er die Belastung verkraftet. Wir werden mit ihm sprechen und dann entscheiden, ob er im Kader steht oder auch von Beginn an spielen kann", berichtet Uwe Koschinat.

Dass Matti Wagner den gesperrten Brumme auf der linken Abwehrseite vertreten wird, daraus wollte Koschinat gar kein Geheimnis machen. Auch der jüngste Zugang Kaito Mizuta ist ein Kandidat für die erste Elf. Der RWE-Trainer sagt: "Er ist ein sehr vorbildlicher Spieler, was die Vor- und Nachbereitung des Trainings betrifft. Kaito ist sehr fleißig und er ist auch topfit. Er ist definitiv ein Startelf-Kandidat."

Lob erhielten auch die zuletzt nicht zum 20er Spieltagskader gehörenden Jimmy Kaparos und Joseph Boyamba. "Beide waren sehr engagiert. Überhaupt hat der 5:1-Sieg gegen Hannover für eine positive Energie in der Trainingswoche gesorgt. Wir haben eine sehr gute Intensität in die Einheiten hineinbekommen", lobt Koschinat.

Ich erwarte aufgrund der guten Trainingswoche keinen Rückfall wie in Aachen. Dafür war das Training wirklich zu gut. Ich erwarte von meiner Mannschaft einen top Auftritt. Nur wenn wir an unser Leistungsvermögen kommen, haben wir auch eine Chance in Bielefeld zu punkten. Uwe Koschinat

Dass in den nächsten Stunden oder Tagen Mizutas ehemaliger Straelener Mannschaftskollege Yassine Bouchama (Preußen Münster) zum Essener Kader dazustoßen wird, glaubt Koschinat indes nicht. Er sagte: "Die Grundfähigkeiten dieses Spielers sind sehr groß. Aber der Kader ist groß und gut besetzt. Ich sehe auf seiner Position auch keine zwingende Notwendigkeit. Das wäre ein falsches Zeichen an unsere Spieler. Wir wollen den Kader nicht sinnlos erweitern, es herrscht eine gute Stimmung in der Kabine. Auch darauf müssen wir achten."

In Bielefeld wollen die Essener, wie schon gegen Hannover, eine sehr gute Leistung auf den Rasen bringen. Denn nur so kann RWE laut Koschinat auf der Alm auch punkten.

"In Bielefeld wird eine durchschnittliche Leistung nicht reichen. Wir brauchen eine Top-Leistung. Wir brauchen mindestens die Hannover-Leistung. Arminia kann natürlich auf der Alm noch eine ganz andere Wucht erzeugen. Gegen Hannover haben manche Schwächen vielleicht keine Rolle gespielt, weil wir einen sehr deutlichen Vorsprung hatten. Ich erwarte aufgrund der guten Trainingswoche keinen Rückfall wie in Aachen. Dafür war das Training wirklich zu gut. Ich erwarte von meiner Mannschaft einen Top-Auftritt. Nur wenn wir an unser Leistungsvermögen kommen, haben wir auch eine Chance, in Bielefeld zu punkten."