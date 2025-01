Noch bis Montag, 3. Februar 2025, haben die deutschen Vereine Zeit, um auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Eine Frage bleibt: Macht Rot-Weiss Essen die "30" voll?

Nach dem 2:2-Remis von Rot-Weiss Essen gegen den VfB Stuttgart II im letzten Spiel des Jahres 2024 meinte RWE-Trainer Uwe Koschinat, dass im Winter einige kluge Entscheidungen vonnöten sein werden, um dann das Unternehmen Klassenerhalt in der Drittliga-Rückrunde anzugehen.

Mit Klaus Gjasula, Dominik Martinovic, Matti Wagner und Kaito Mizuta erhielt der 53-Jährige gleich vier Winter-Zugänge. Aber: Der großgewachsene Stürmer, den sich in Essen viele Fans und auch die Verantwortlichen lange Zeit wünschen/wünschten, ist nicht da. Der 1,95-Meter große Brecher Marek Janssen kommt erst zum 1. Juli 2025 - Stand: Freitag, 31. Januar.

Wie die Kollegen der WAZ schon schrieben, hat RWE die Stürmer-Suche auch eingestellt. Nach etlichen missglückten Versuchen wie bei Patrick Hobsch (1860 München), Lars Lokotsch (SC Verl), Joel Grodowski (wechselte von Preußen zu Arminia Bielefeld), Dominic Baumann (SV Sandhausen), Janni Serra (1. FC Nürnberg), Andre Becker (wurde von Arminia Bielefeld zu Waldhof Mannheim ausgeliehen) oder Felix Higl (SSV Ulm 1846) gab es intern wohl ein Umdenken: Entweder wird Meppen schwach und Janssen kommt doch noch im Winter oder wir versuchen es mit dem aktuellen Kader. Einzig der Name von Yassine Bouchama für das offensive Mittelfeld ist noch ein Thema an der Hafenstraße.

Ob der Essener Plan ohne einen torgefährlichen Neuner aufgeht, wird die Zeit zeigen. Bei aktuell 29 Profis hat Koschinat auch viele Möglichkeiten, eine Art Luxusproblem. Für jede Position stehen mindestens drei Mann parat. Für die Flügel hat der Fußballlehrer gar sechs Profis zur Auswahl. Denn Spieler wie Boyamba, D'Haese oder Berisha, die bei entsprechenden Angeboten den Verein verlassen dürfen, erweisen sich als Ladenhüter.

Der RWE-Kader - Stand: 31. Januar, 9.30 Uhr, in der Übersicht: Tor: Jakob Golz, Felix Wienand, Ole Springer Rechtsverteidiger: Julian Eitschberger, Eric Voufack, Nils Kaiser Linksverteidiger: Lucas Brumme, Matti Wagner, Ekin Celebi Innenverteidiger: Jose Enrique Rios Alonso, Michael Schultz, Tobias Kraulich, Mustafa Kourouma Defensives Mittelfeld: Tom Moustier, Jimmy Kaparaos, Klaus Gjasula, Gianluca Swajkowski Offensives Mittelfeld: Ahmet Arslan, Toben Müsel, Thomas Eisfeld Offensive Flügel: Ramien Safi, Kaito Mizuta, Joseph Boyamba, Kelsey Owusu, Dion Berisha, Robbie D'Haese Angriff: Manuel Wintzheimer, Moussa Doumbouya, Dominik Martinovic

Dass es ohne echten Neuner geht, bewies die 5:1-Gala gegen Hannovers Reserve. Dominik Martinovic und Ramien Safi spielten den 96-Nachwuchs als pfeilschnelle und dribbelstarke Doppelspitze schwindelig. Am Sonntag (2. Februar, 13.30 Uhr) im Westschlager bei Arminia Bielefeld könnten jedoch beide Spieler fehlen. Safi wird aufgrund der fünften Gelbe Karten, wie auch Lucas Brumme definitiv, nicht dabei sein.

RWE: Martinovic verpasste Einheiten am Mittwoch und Donnerstag

Martinovic verpasste aufgrund einer Krankheit die Einheiten am Mittwoch und Donnerstag. Sein Einsatz steht wohl auf der Kippe. Am Freitag (14 Uhr) steht die Pressekonferenz an. Dann wird Koschinat bei der Personallage Auskunft geben.

Fest steht, dass Ekin Celebi, Thomas Eisfeld und Manuel Wintzheimer weiter ausfallen. Hinzu kommen Safi und Brumme (beide Gelbsperre). Sollte Martinovic sich fit melden, würden Koschinat 24 einsatzbereite Profis zur Verfügung stehen. Ein Quartett würde dann das Spiel zwischen Bielefeld und Essen von der Tribüne aus beobachten. Denn, zur Erinnerung: Ein Spieltagskader besteht aus 20 Spielern. Der RWE-Trainer hat keinen Brecher-Typen, dafür aber die Qual der Wahl.