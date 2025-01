Außenbahn offensiv und Stürmer: Auf diesen Positionen sucht Rot-Weiss Essen noch. Aber: Zuletzt fragte RWE auch bei Yassine Bouchama nach, einem zentralen Offensivspieler. So ist der Stand.

Am späten Sonntagabend, dem Tag der 5:1-Gala von Rot-Weiss Essen gegen Hannover 96 II, berichtete RevierSport noch, dass RWE auf der Suche nach Verstärkungen auch auf einen waschechten Essener Jungen gestoßen ist.

Neben einem Außenbahnspieler - hier sickerte mittlerweile der Name von Bielefeld Kaito Mizuta durch - und einem Stürmer - diese Suche gilt als aktuell am schwierigsten - haben die Rot-Weissen auch den Kontakt zu der Agentur "CORESPORT" gesucht und gefunden. Das Thema: Ein möglicher Wechsel des gebürtigen Esseners Yassine Bouchama vom SC Preußen Münster an die Hafenstraße.

Nach der losen Anfrage ist bis dato nicht viel passiert. Fest steht: Der 27-jährige Offensivspieler, der sich hinter den Spitzen am wohlsten fühlt, signalisierte seine Bereitschaft für RWE zu spielen. Das hatte er schon in der Vergangenheit mehrfach betont und sogar von einem Traum gesprochen eines Tages mal das rot-weisse Trikot überzustreifen. Klar: Das war noch zu Zeiten des FC Kray und SV Straelen.

Mittlerweile ist Bouchama, der in Münster einen Vertrag bis zum Sommer 2026 besitzt und mit Sicherheit unter einer Ablösesumme von rund 100.000 Euro den Verein nicht verlassen dürfte, ein gestandener Profi mit 74 Regionalligaspielen (neun Tore, 20 Vorlagen), 32 Drittliga-Partien (4, 4) und acht Zweitliga-Begegnungen - ohne Treffer und Assist.

Bei 552 Spielminuten in dieser Saison ist es nicht verwunderlich, dass Bouchama einen Wechsel in Erwägung zieht. Jedoch nicht zum SV Waldhof Mannheim oder Alemannia Aachen. An dieser Meldung der Bild-Kollegen ist nach RS-Informationen nichts dran. Erdal Celik, Aachens Technischer Direktor, betonte am Mittwochmittag (29. Januar) gegenüber RevierSport: "Ich weiß nicht, wer so etwas in die Welt setzt. Aber wir sind definitiv nicht an Yassine Bouchama interessiert. Wir sind für den Winter mit unseren Verstärkungen durch."

Und was sagt Essens Kaderplaner Marcus Steegmann zu der Personalie Bouchama? Steegmanns Antwort: "Wie gehabt, ich beteilige mich nicht an Spekulationen und gebe keine Wasserstandsmeldungen ab."

Bis Montag, 3. Februar 2025, hat Rot-Weiss Essen noch Zeit Verstärkungen an Land zu ziehen - vielleicht auch Yassine Bouchama.