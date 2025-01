Rot-Weiss Essen hat nur noch wenige Tage Zeit, um seinen Kader für die restlichen 17 Drittliga-Spiele in 2024/2025 zu verstärken. Die Stürmer-Suche stockt aktuell.

Am Montag, 3. Februar 2025, ist Schluss: Dann schließt das Winter-Transferfenster 2025. Dann sind auch keine Verpflichtungen von vereinslosen Spielern mehr möglich - nach dem Ende des Sommer-Transferfensters ist das anders.

Kurzum: Ab dem 3. Februar muss jede Mannschaft mit ihrem vorhandenen Spielermaterial bis zum Saisonende auskommen und ihre Ziele erreichen.

Rot-Weiss Essen hat das klare Ziel Klassenerhalt! Aktuell liegt RWE einen Punkt unter dem ominösen Strich. Mit Zugängen wie Klaus Gjasula, Dominik Martinovic und Matti Wagner soll der Ruhrpott-Klub am Ende der Serie über dem Strich stehen. Ob die bisherigen Verstärkungen ausreichen?

Diese Frage haben die Verantwortlichen an der Hafenstraße schon beantwortet: Nein! Weitere Transfers sind bei RWE bis Montag geplant. Aktueller heißester RWE-Kandidat: Kaito Mizuta - RevierSport berichtete.

Ob der offensive Außenbahnspieler von Arminia Bielefeld an diesem Mittwoch (29. Februar) in Essen-Bergeborbeck vorgestellt wird, bleibt abzuwarten.

Sportdirektor Christian Flüthmann befindet sich auf einer Fortbildung in Hamburg, Direktor Profifußball Marcus Steegmann sollte eigentlich - so der ursprüngliche Plan - in Frankfurt weilen. In der DFB-Zentrale tauschen sich die sportlich Verantwortlichen der Drittligisten über diverse Dinge aus. Die Veranstaltung ist bis in den späten Nachmittag angesetzt. Doch der rot-weisse Kaderplaner blieb in Essen. "Marcus Steegmann ist hier vor Ort und wegen der Kaderplanung natürlich eingespannt", erklärte Henrik Lerch, RWE-Pressesprecher. Rot-Weiss Essen wird von Vorstandschef Marc-Nicolai Pfeifer in Frankfurt vertreten.

Steegmann ist auf dem Markt weiter umtriebig. Sein Telefon braucht aktuell wohl einige Akku-Ladungen. Zumal sich die Stürmer-Suche als sehr schwierig erweist. Nach den gescheiterten Versuchen, Marek Janssen schon früher als zum 1. Juli 2025 vom SV Meppen loszueisen oder Patrick Hobsch aus seinem Vertrag bei 1860 München herauszukaufen, stockt die Suche aktuell. Aber: in solch einem Transferfenster kann sich die Situation gefühlt im Minutentakt oder mit nur einem weiteren Anruf prompt ändern.

RWE-Stürmer-Suche: Janssen, Lokotsch, Grodowski, Hobsch, Serra, Becker, Higl und Baumann

Aber Fakt ist auch: RWE hat seine bisherigen Kandidaten nicht finalisieren können. Janssen sollte im Bestfall im Winter kommen. Danach waren Lars Lokotsch und Joel Grodowski heiß umworben. Der Erste bleibt beim SC Verl, der Zweite entschied sich für Arminia Bielefeld. Hobsch ist aktuell auch nicht zu bekommen. Andre Becker wechselte zu Waldhof Mannheim. RS weiß: In den vergangenen Tagen wurde auch Janni Serra angefragt, ob er sich denn RWE vorstellen könnte? Kurz und knapp: nein. Weiter geht's: auch Felix Higl (SSV Ulm) und Dominic Baumann (SV Sandhausen) sind kein Thema mehr.

Es bleibt spannend: Gute 120 Stunden - Stand: Mittwoch, 29. Januar, 11 Uhr - hat Rot-Weiss Essen noch, um noch einen Außenbahnspieler, wahrscheinlich Mizuta, und einen Stürmer "Mister X" an die Hafenstraße zu locken.