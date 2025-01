Rot-Weiss Essen ist weiter auf der Suche nach Verstärkungen. Und scheinbar beim kommenden Gegner fündig geworden.

Am Sonntag (2. Februar, 13.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) gastiert Rot-Weiss Essen zum Westschlager bei Arminia Bielefeld. Gut möglich, dass dann ein Armine, der aktuell noch bis zum 30. Juni 2025 auf der Alm unter Vertrag steht, das RWE-Trikot tragen wird.

Und: es handelt sich nicht um Andre Becker, der an Waldhof Mannheim ausgeliehen wurde, und auch nicht um Noah Sarenren Bazee, der in Bielefeld bleiben wird. Bei beiden Spielern hatte Rot-Weiss Essen nach RS-Informationen ebenfalls angefragt.

Statt Stürmer Becker und Rechtsaußen Bazee ist Bielefelds Linksaußen Kaito Mizuta ins Essener Visier geraten. Wenn alles nach Plan verläuft, dann könnte der 24-jährige Japaner schon am Mittwoch (29. Januar) an der Hafenstraße vorgestellt werden.

Weder Essens Kaderplaner Marcus Steegmann, noch Bielefelds Geschäftsführer Sport Michael Mutzel wollten sich auf RevierSport-Nachfrage zur Personalie Mizuta äußern. "Von mir gibt es dazu nichts zu sagen", ließ derweil Fabian Wetter, Mizutas Berater, verlauten.

Interessant: Als Essens Kaderplaner Marcus Steegmann noch für Viktoria Köln arbeitete, wollte er nach RS-Infos Kaito Mizuta nach Höhenberg holen. Doch dieser entschied sich für einen Wechsel zum FSV Mainz 05 II.

RS weiß: Die RWE-Spur Richtung Ostwestfalen ist richtig heiß. Die Rot-Weissen wollen diesen Transfer unbedingt stemmen. Mizuta dürfte, obwohl er noch bis zum Sommer 2025 an Bielefeld gebunden ist, ablösefrei zu haben sein. Der ehemalige Mainzer und Straelener muss sich nur mit den Arminen über einen Auflösungsvertrag einigen. Aber das ist auch so gut wie geschehen.

Denn eigentlich war der flinke und dribbelstarke Linksaußen schon mit anderthalb Beinen in der Schweiz. Mizuta war sich mit Bielefeld einig und der FC Thun mit Mizuta. Aber: Aufgrund einer fehlenden Arbeitserlaubnis für die Schweiz scheiterte der Transfer. Nun kommt also Rot-Weiss Essen ins Spiel.

Ein Haken soll noch sein: Sollte Mizuta zu RWE wechseln, darf er dann auch schon am Sonntag schon für seinen neuen Klub gegen seinen Ex-Arbeitgeber ran? Dieses "Problem" sollten aber RWE und der DSC lösen können.

Kaito Mizuta: Leistungsträger in Bielefeld, Mainz und Straelen

Mizuta blickt auf eine bislang enttäuschende Saison zurück. Unter Arminia-Coach Michel Kniat kam er in der laufenden Serie nur zu elf Einsätzen (ein Tor, keine Vorlage) über insgesamt 358 Spielminuten. In der vergangenen Saison gehörte er mit zehn Scorern - fünf Treffer, fünf Assists - in 28 Partien zu den Bielefeldern Leistungsträgern. Und in den zwei Jahren in Mainz vor Bielefeld performte der Asiate. Für die U23 der Mainzer blickt er auf 66 Einsätze zurück, in denen er 15 Buden erzielte und 17 weitere Treffer vorbereitete. Seine Zeit in Deutschland begann er beim SV Straelen - von hier aus ging es nach starken zwei Jahren (63 Spiele, 17 Tore, 15 Vorlagen) zur Mainzer U23, dann Arminia Bielefeld und im Januar 2025 wohl zu Rot-Weiss Essen.