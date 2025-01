Kellerkind VfL Osnabrück nimmt eine weitere Korrektur am Kader vor. Torhüter Niklas Sauter ist bereits der fünfte Neue in diesem Transferfenster.

Der VfL Osnabrück ist bei der Suche nach einem neuen Torhüter fündig geworden. Niklas Sauter wechselt von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg an die Bremer Brücke. Nach Nikky Goguadze, Bryan Henning, Niklas Kölle und Jannik Müller ist der 21-jährige Schlussmann der fünfte Neuzugang in diesem Winter.

In der laufenden Saison absolvierte Sauter, der seit 2016 das Trikot des SC Freiburg trug und dort sämtliche Teams im Nachwuchsleistungszentrum durchlief, zehn Spiele für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Südwest. Zudem machte er in den vergangenen drei Saisons insgesamt 27 Spiele in der 3. Liga für die Breisgauer.

"Nach dem Transfer von David Richter zum SV Sandhausen mussten wir auf der Torhüterposition tätig werden. Gemeinsam mit Cheftrainer Marco Antwerpen und den Torhüterexperten um Marian Unger haben wir viele Gespräche geführt und viele Optionen geprüft und sind nun froh, dass wir Niklas Sauter vom VfL und der Perspektive hier überzeugen konnten. Niklas hat seine Klasse bereits nachweisen können und zeichnet sich durch eine hohe Motivation zur Weiterentwicklung aus", sagt VfL-Geschäftsführer Dr. Michael Welling.

Der 1,87 Meter große Schlussmann soll das Torhüterteam des Tabellenvorletzten um Lukas Jonsson, Luca Böggemann und Mats Remberg ergänzen. "Wir danken auch den Kollegen des SC Freiburg für die sehr zielführenden Gespräche und dafür, dass Sie Niklas die Chance geben, sich bei uns höherklassig durchzusetzen", ergänzt Welling. Den obligatorischen Medizincheck absolvierte der Keeper bereits am Dienstag, sodass er am schon am Mittwochvormittag erstmals mit seinen neuen Mannschaftskollegen trainieren wird. "Nach insgesamt achteinhalb Jahren beim SC Freiburg, bei dem ich mich für die gemeinsame Zeit und das Vertrauen auch auf diesem Wege bedanken möchte, freue ich mich auf die Aufgabe beim VfL und auf die Herausforderung, mich hier in einem neuen Umfeld zu beweisen", sagt Sauter, der bei den Lila-Weißen künftig mit der Nummer eins auflaufen wird.