Jetzt ist es offiziell: Der DSC Arminia Bielefeld hat einen kleinen Transfercoup gelandet und Joel Grodowski vom SC Preußen Münster losgeeist.

Der DSC Arminia Bielefeld hat Offensivspieler Joel Grodowski unter Vertrag genommen. Der 27-jährige wechselt mit sofortiger Wirkung von Zweitligist SC Preußen Münster nach Bielefeld. RevierSport hatte diesen Transfer angekündigt.

Grodowski wird bereits am Mittwochvormittag am Training an der Friedrich-Hagemann-Straße teilnehmen. Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

Der Stürmer besaß in Münster noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Nach RevierSport-Informationen lässt sich DFB-Pokal-Viertelfinalist Bielefeld den Grodowski-Deal rund 350.000 Euro kosten. Ein Transfer mit einem dicken Ausrufezeihen für einen Drittligisten!

Grodowski, der mit seiner Frau ein Kind erwartet und in Münster lebt, wollte unbedingt in Nordrhein-Westfalen bleiben. So sagte er nach RS-Infos Klubs wie dem SV Waldhof Mannheim, TSV 1860 München, 1. FC Saarbrücken und auch SV Sandhausen ab. Und: auch Rot-Weiss Essen bekam einen Korb. Denn RWE war auch sehr interessiert. RWE steht zwar nicht wie Bielefeld im DFB-Pokal-Viertelfinale, konnte aber erst vor wenigen Tagen für Leonardo Vonic (FC Porto B) einen Transfererlös von rund 500.000 Euro erzielen.

sagt Joel Grodowski zu seinem Abschied aus Münster. "Ich blicke mit großer Freude auf die besonderen Momente und Erfahrungen, besonders im letzten Sommer, zurück und bedanke mich bei allen, die mich dabei begleitet haben. Auch, wenn für mich nun ein neues Kapitel beginnt, wünsche ich dem Team und dem ganzen Club viel Erfolg für die Rückrunde", Insgesamt kommt der 27-Jährige auf 103Einsätze (30 Tore, 14 Vorlagen) für den SC Preußen Münster.

Umso glücklicher ist man in Ostwestfalen, das sich Grodowski für Arminia Bielefeld entschied. "Mit Joel haben wir einen Spieler verpflichtet, der in der Offensive vielseitig einsetzbar ist und enorme Qualitäten einbringen kann. Seine Schnelligkeit und seine Abschlussstärke können unserer Mannschaft sofort weiterhelfen. Diese Fähigkeiten entsprechen genau unseren Vorstellungen und der Art, wie wir im letzten Drittel Räume bespielen wollen. Wir sind sehr froh, dass Joel sich für unseren aufgezeigten Weg mit der Arminia entschieden hat und sich dafür voll einsetzen wird", erklärt Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel.

Der 1,85 Meter große Offensivspieler bringt die Erfahrung aus 15 Zweitliga- (ein Tor, zwei Vorlagen) und 98 Drittligaspielen mit (25 Tore, zwölf Vorlagen). In der vergangenen Saison erzielte er 17 Treffer und bereitete vier weitere vor, womit er nicht nur der zweitbeste Torjäger der Liga war, sondern auch einen erheblichen Anteil am Aufstieg seines damaligen Clubs in die 2. Bundesliga hatte.

"Ich habe in den vergangenen Tagen sehr gute und total überzeugende Gespräche mit den DSC-Verantwortlichen geführt. Die Spielweise von Arminia passt für mich als Offensivspieler hervorragend und ich bin mir sicher, dass ich mich schnell in die Mannschaft integrieren werde und meine Stärken auf dem Platz zeigen kann. Dafür werde ich in jedem Training hart arbeiten. Für meine Zeit in Münster möchte ich mich bei allen Verantwortlichen und Menschen bedanken, die mich begleitet und unterstützt haben. Jetzt freue ich mich, schnell in der neuen Stadt anzukommen und auf das erste Heimspiel vor unseren Fans in der SchücoArena", sagt der Neuzugang.

Schon am Sonntag (2. Februar, 13.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) könnte Grodowski sein Arminia-Debüt feiern. Dann ist Rot-Weiss Essen zum Westschlager auf der Alm zu Gast.