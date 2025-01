Olaf Janßen verlässt im Sommer Viktoria Köln - sein Nachfolger ist ein enormes Trainer-Talent und hat nun etwas geschafft, was vor ihm noch keinem gelang.

In wenigen Tagen, am 1. Februar, jährt sich der Amtsantritt von Olaf Janßen, Cheftrainer von Viktoria Köln, bereits zum vierten Mal. Damit ist der 58-Jährige noch vor Claus-Dieter Wollitz, der seit dreieinhalb Jahren den FC Energie Cottbus trainiert, der dienstälteste Trainer der dritten Liga.

Sein Nachfolger tritt also in denkbar große Fußstapfen. Da trifft es sich gut, dass ebenjener Nachfolger das große Erbe mit ordentlich Vorschusslorbeeren antritt. Denn Marian Wilhelm, der ab Sommer den Cheftrainer-Posten von Janßen übernimmt, hat nicht nur Stallgeruch und kennt den Verein seit Jahren, sondern ist zudem - mehrfach zertifiziert - top ausgebildet.

Als einer von 17 Trainern hat Wilhelm erfolgreich am Pro-Lizenz-Lehrgang des DFB, dem Nachfolger der ehemaligen Fußball-Lehrer-Ausbildung teilgenommen. Und mit dem Erhalt der Pro-Lizenz-Urkunde gelang Wilhelm etwas, das noch nie zuvor jemand im deutschen Fußball schaffte: Viktorias Co-Trainer ist damit der erste Coach, der sowohl die A+-Lizenz, als auch die Pro-Lizenz, also die höchsten beiden Lizenzen der deutschen Trainerausbildung, erhalten hat.

Viktoria-Sportvorstand Franz Wunderlich stimmte deshalb Lobeshymnen auf den 36-Jährigen an: "Die Entwicklung von Marian in den letzten zwei bis drei Jahren ist fast schon unheimlich. Er ist brutal fleißig. Das sieht man auch daran, dass er die beiden Lehrgänge in kurzer Zeit erfolgreich gemeistert hat. Wir sind stolz, ein solches Trainer-Talent in unseren Reihen zu haben."

Während seiner Trainer-Ausbildung durfte Wilhelm unter anderem Ole Werner beim SV Werder Bremen sowie Fabian Hürzeler beim Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion über die Schultern gucken. Wertvolle Eindrücke für einen Co-Trainer in der dritten Liga, gestand auch Wilhelm selbst: "Ich fühle mich priveligiert, bei zwei solchen Trainergrößen dabei gewesen sein zu dürfen!"

Es sei etwas besonderes für ihn, ein Traum sei in Erfüllung gegangen. "Ich habe enorm viel lernen dürfen, insbesondere durch die Strukturierung des Kurses, das hohe Maß an Reflexion und die starke Orientierung an der Praxis im Profialltag. Neben den unzähligen Expertentalks waren vor allem die Hospitationen absolute Highlights", wird der junge Trainer in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Es ist zwar am Ende nur eine Lizenz, ob Wilhelm seinen Erwartungen gerecht werden kann wird nur die Zukunft zeigen, aber dennoch demonstrieren die Auszeichnungen seine Kompetenz als Fußballtrainer und dürften die Trauer über den Abschied von Olaf Janßen bei den Viktoria-Fans zumindest etwas mildern.