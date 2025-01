Borussia Dortmund II 14:00 Hansa Rostock 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Am Montagabend wurden 17 erfolgreiche Absolventen des 70. DFB Pro Lizenz-Lehrgangs vom Deutschen Fußball-Bund in Frankfurt am Main geehrt.

Der deutsche Fußballbund (DFB) hat am Montagabend (27. Januar) nach einjähriger Ausbildung 17 neue Fußballlehrer geehrt. Die Feierstunde war der festliche Abschluss für die höchste deutsche Trainer-Lizenzstufe, damit endeten zwölf Monate Ausbildung mit mehr als 700 Lerneinheiten. DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig überreichte gemeinsam mit Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski den Teilnehmern ihre Urkunden für die erfolgreich absolvierte Ausbildung. "Besonders bemerkenswert in diesem Jahrgang war, dass neben dem zu Ausbildungsbeginn in der 3. Liga tätigen Marc Unterberger im Laufe des Lehrgangsjahres mit Heiner Backhaus von Alemannia Aachen, Daniel Brinkmann von Hansa Rostock, Andreas Patz von Jahn Regensburg und Merlin Polzin vom Hamburger SV gleich vier Absolventen ihre erste Cheftrainerposition im Profifußball angetreten haben", sagte Rettig. "Zudem wird Marian Wilhelm zur Saison 2025/2026 Cheftrainer bei Viktoria Köln. Diese Entwicklung spricht für die Vereinbarkeit von Ausbildung und Trainertätigkeit und bestätigt die reformierte Pro Lizenz. Allen Absolventen wünsche ich alles Gute für ihr kommendes Wirken im Fußball." Der neue Lehrgang hat auch schon wieder begonnen - Die Teilnehmer des 71. DFB Pro Lizenz-Lehrgangs Niko Arnautis (Eintracht Frankfurt), Theodoros Dedes (TSG Hoffenheim), Markus Fiedler (VfB Stuttgart), Alexander Hahn (Holstein Kiel), Roberto Hilbert (SpVgg Greuther Fürth), Florian Kästner (FC Carl Zeiss Jena), Ralf Kettemann (Karlsruher SC), Lars Kornetka (ÖFB/Männer-Nationalmannschaft), David Krecidlo (VfB Stuttgart), Dennis Schmitt (Eintracht Frankfurt), Christian Tiffert (zuletzt Chemnitzer FC), Saban Uzun (SV Lafnitz), Eva-Maria Virsinger (VfL Wolfsburg), Sandro Wagner (DFB/Männer-Nationalmannschaft), Vincent Wagner (TSG Hoffenheim), Heiko Westermann (FC Barcelona), Sabrina Wittmann (FC Ingolstadt) Niedzkowski führte letztmals durch die Pro Lizenz und bilanzierte: "Der 70. Pro Lizenz-Lehrgang bot eine Vielzahl interessanter Beiträge von Seiten unterschiedlicher Expert*innen, inspirierende Diskussionen und besondere Momente. Es war toll, die individuellen Entwicklungs- und zum Teil auch Karriereschritte der Teilnehmer begleiten zu dürfen, die während des Lehrgangs erfolgten. Wir werden gespannt verfolgen, wie sich jeder Einzelne in Zukunft im Fußballgeschäft positionieren und etablieren wird, und wünschen allen Absolventen dafür alles Gute. Auf persönlicher Ebene hat es mir große Freude bereitet, diese Gruppe von Trainern in meinem persönlich letzten Lehrgang begleiten zu dürfen. Dabei war vor allem die Zusammenarbeit mit unserem außergewöhnlichen Team von Ausbilderinnen und Ausbildern ein großes Privileg für mich, für das ich sehr dankbar bin." "Daniel Niedzkowski und sein Team arbeiten auf höchstem Niveau", resümierte Teilnehmer Merlin Polzin. "Durch ihre Mithilfe und den Lehrgang habe ich mich in sämtlichen Bereichen spürbar weiterentwickelt, fühlte mich richtig gut vorbereitet und konnte die Inhalte als HSV-Interimstrainer im Februar sowie im November direkt in der Praxis anwenden. Dabei habe ich auch von den nationalen und internationalen Besuchen profitiert, die für mich sehr prägend waren. ⁠Mit der Pro Lizenz jetzt die höchstmögliche Lizenz zu besitzen, empfinde ich als große Auszeichnung und möchte mich dafür beim DFB bedanken." Die 17 Absolventen des 70. Pro Lizenz-Lehrgangs Heiner Backhaus (Alemannia Aachen), Silvio Bankert (1.FC Magdeburg), Lars Barlemann (Hannover 96), Pascal Bieler (zuletzt TSV Steinbach), Daniel Brinkmann (Hansa Rostock), Mads Buttgereit (deutsche Männer-Nationalmannschaft), Loïc Favé (Hamburger SV), Jan Fießer (Eintracht Frankfurt), Kristjan Glibo (zuletzt Eintracht Frankfurt), Tim Görner (FSV Frankfurt), Stefan Kleineheismann (SpVgg Greuther Fürth), Andreas Patz (Jahn Regensburg), Marc Pfitzner (Eintracht Braunschweig), Merlin Polzin (Hamburger SV), Orest Shala (FC St. Gallen), Marc Unterberger (zuletzt SpVgg Unterhaching), Marian Wilhelm (Viktoria Köln).

