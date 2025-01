Noch bis Montag, 3. Februar 2025, dürfen die deutschen Klubs Spieler verpflichten und abgeben. So geschehen beim VfB Stuttgart II und SV Sandhausen.

Der VfB Stuttgart hat seine Zweitvertretung im Abstiegskampf der 3. Liga noch einmal verstärkt. Rechtsverteidiger Jannik Hofmann kommt vom 1. FC Nürnberg und schließt sich auf Leihbasis für den Rest der Saison der Stuttgarter U21 in der 3. Liga an.

Seit seiner frühesten Jugend spielte Jannik Hofmann für den 1. FC Nürnberg. Für das kommende Halbjahr wird sich der 22-Jährige jedoch das Trikot mit dem Brustring und der Rückennummer 21 überstreifen.

Am den ersten beiden Spieltagen dieser Saison stand Hofmann in der Startelf der Nürnberger, seitdem kamen zwei weitere Einsätze in der 2. Bundesliga sowie vier für Nürnbergs U23 in der Regionalliga Bayern dazu. Nun schließt sich der Defensivspieler der U21 an, um in der 3. Liga Spielzeit zu sammeln und dem Team von Trainer Markus Fiedler zu helfen, seine Saisonziele zu erreichen.

Tim Maciejewski, wechselt vom SV Sandhausen aus der dritten Liga in die Regionalliga Nordost zum SV Babelsberg.

Maciejewski ist 23 Jahre alt, wurde in Berlin geboren und fühlt sich ebenfalls auf den Außen, sowie im Zentrum wohl. Ausgebildet wurde er bei Hertha BSC und Union Berlin, bevor er zu Austria Klagenfurt nach Österreich und dann wieder zurück zu Union wechselte. Nach einer Saison beim Jugendverein transferierte er dann zum SVS und jetzt an den Babelsberger Park. Insgesamt kommt er auf 27 absolvierte Spiele in der 3. Liga und 15 in der österreichischen Bundesliga. Auch er bringt also einiges an Erfahrung mit in den Kiez.

Der SV Waldhof Mannheim hat sich in der letzten Woche des Winter-Transferfensters auch noch einmal in der Offensive verstärkt und den 28-jährigen Mittelstürmer Andre Becker bis zum Saisonende von Arminia Bielefeld unter Vertrag genommen.

Er wechselt auf Leihbasis - Becker steht noch bis zum Sommer 2026 in Bielefeld unter Vertrag - bis zum Saisonende zum SVW. Mit seiner Körpergröße von 1,97-Meter bringt der gebürtige Heidelberger ein neues Element mit in die Offensivabteilung des Mannheimer Traditionsvereins. Auch Mannheims Liga-Konkurrent Rot-Weiss Essen war lange an dem ehemaligen Stürmer des FC Viktoria Köln interessiert - RevierSport berichtete.