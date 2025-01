Rot-Weiss Essen empfängt am Sonntag (26. Januar, 13.30 Uhr) die Reserve von Hannover 96 im Stadion an der Hafenstraße. Ein immens wichtiges Spiel - für beide Mannschaften.

Am 2. November 2024 gab es den letzten Drittliga-Sieg von Rot-Weiss Essen. Damals gab es eine 4:0-Gala gegen den FC Energie Cottbus.

Am Sonntag (26. Januar, 13.30 Uhr) kommt kein Spitzenteam wie Cottbus an die Hafenstraße, sondern Hannover 96. Die U23 der Niedersachsen liegt vier Punkte vor RWE. Die Essener wollen nach 86 Tagen endlich wieder einen Dreier bejubeln.

Mehr als 14.000 Fans werden die Mannschaft von Uwe Koschinat nach vorne peitschen, damit die Punkte in Essen-Bergeborbeck bleiben. Dass das Team nach dem katastrophalen Auftritt beim 0:2 in Aachen in der Bringschuld ist, weiß auch der RWE-Trainer.

Uwe Koschinat sprach auf der Spieltags-Pressekonferenz über...

... das Personal: "Manuel Wintzheimer und Ekin Celebi fallen genauso aus wie Thomas Eisfeld, der in dieser Woche mal vorbeigeschaut hat. Die Reha verläuft bei ihm gut, aber er ist noch weit weg vom Mannschaftstraining. Nach Aachen sind viele Spieler auch auf der Basis von grippalen Infekten ausgefallen. Darunter auch Klaus Gjasula. Er ist dann am Freitag wieder eingestiegen. Wir wissen nicht, wie er die Belastung vertragen hat. Darüber werde ich mit ihm am Abend sprechen. Der Spieler ist hier, um zu helfen und will unbedingt auf den Platz. Das gefällt mir."

... die Aufarbeitung der Niederlage bei Alemannia Aachen: "Es geht am Ende nicht darum, in welcher emotionalen Verfassung eine Mannschaft gegenüber dem Trainer so ein Spiel aufarbeitet. Sondern darum, wie sie das untereinander aufarbeitet. Die Mannschaft ist auf jeden Fall in der Pflicht, eine Reaktion zu zeigen. Bis zum Aachen-Spiel hat sich nichts angedeutet, dass das, was auf dem Tivoli zu sehen war, passiert. Wir haben das alles nach und nach aufgearbeitet, frei von der Emotionalität. Wir haben uns gefragt: Was haben wir sportlich schlecht gemacht? Und da muss man feststellen, dass wir nicht viel von dem sahen, was wir vorher abgesprochen haben. Inhaltlich war ich sehr, sehr unzufrieden. Emotional haben wir sehr, sehr viel vermissen lassen."

... Veränderungen in der Aufstellung: "Für mich gilt es in dieser Situation zu beobachten, wer dieser auch gewachsen ist. Wer ist bereit, sich dieser Situation zu stellen? Da lerne ich die Mannschaft auch noch kennen. Das alles lasse ich in meine Überlegungen einfließen. Das werden wir in der Aufstellung am Sonntag dann auch sehen."

So könnte RWE gegen H96 II spielen Golz - Kraulich, Schultz, Rios Alonso - Eitschberger, Gjasula, Moustier, Wagner - Safi, Arslan, Martinovic

... Matti Wagner: "Er ist ein Kandidat für die Startelf. Matti haben wir in der Trainingswoche individualisiert gesteuert und es hat alles geklappt."

... Abstiegskampf und Drucksituation: Ich komme um dieses Thema nicht herum. Es wird von Außen auch immer wieder herangetragen. Wir tragen sehr viel Schuld an dieser Gemengelage. Das Aachen-Spiel hat sehr viel vermissen lassen. Wenn der Gegner uns den Schneid so abkauft, dann tragen wir die Schuld daran, dass die Menschen unzufrieden sind. Das ist ganz klar eine Situation, auf die ich als Trainer eingehen muss. Es geht darum, dass eine Achse auf dem Platz im Sinne der Körpersprache vorangeht, vor allen Dingen in schwierigen Situationen. Alles muss auf dem Platz organisiert sein. An diesen Stellschrauben haben wir sehr viel gearbeitet. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen Lust haben,uns nach vorne zu peitschen."

... Hannover 96 II: "Man denkt vielleicht, dass das eine junge Mannschaft ist, die nicht so robust spielt. Aber da irrt man sich. Hannovers U23 ist nach Alemannia Aachen die Mannschaft, die in der 3. Liga am häufigsten foult. Gegen Körperlichkeit haben die nichts, damit kann man sie nicht beeindrucken. Hannover besitzt ein starkes NLZ und die Jungs wittern über die U23 auch ihre Chance, nach oben zu kommen. Wir treffen auf einen guten Gegner."