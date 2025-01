Der Sportclub Verl hat einen erfolgreichen Start ins Pflichtspiel-Jahr 2025 erwischt. Nach dem Dreier ist auch die Personalie Lars Lokotsch geklärt.

20 Spiele und 29 Punkte: Der SC Verl ist nach dem 1:0-Sieg beim SV Wehen Wiesbaden weiter auf dem Weg den Drittliga-Klassenerhalt zum fünften Mal in Folge zu schaffen.

Nach dem Dreier in der hessischen Landeshauptstadt zeigte sich SCV-Trainer Alexander Ende zufrieden.

"Das erste Spiel nach der Winterpause hat immer seinen eigenen Charakter. Wir sind mit einem guten Gefühl nach Wiesbaden gefahren und waren von der ersten Minute an voll da. Das Team hat hat eine erste Halbzeit gespielt, die dominant war und mit der wir durch die Vielzahl an Torschüssen sowie der Führung rundum zufrieden waren. Wir wussten, dass Wehen nochmal mit einem neuen Ansatz aus der Kabine kommt und das Spiel in die andere Richtung drehen will. Trotzdem waren wir den Großteil des Spiels am Drücker und erst in der Schlussphase, in der wir selbst nochmal umgestellt haben, mussten wir viel wegverteidigen. Insgesamt [sind wir] maximal zufrieden, dieses schwere Auswärtsspiel mit einer guten Leistung gewonnen zu haben", bilanzierte Ende.

Wie schon in den Tagen um den Jahreswechsel gab es zuletzt wieder Gerüchte um Stürmer Lars Lokotsch. Der Offensivmann wurde zuletzt mit Rot-Weiss Essen in Verbindung gebracht. Doch zu RWE wird der 1,90-Meter-Mann nicht wechseln. 220.000 Euro an Ablöse, die in Loktoschs Vertrag als Ausstiegklausel ratifiziert sein soll, wird Essen nicht bezahlen. Zumal der 28-Jährige nach der laufenden Saison ablösefrei zu haben ist.

Zuletzt soll auch der SV Sandhausen angeklopft haben. Doch zumindest in diesem Winter wird es zu keinem Lokotsch-Wechsel mehr kommen. Das stellte Coach Ende am Sonntagmorgen gegenüber RevierSport klar. "Lars Lokotsch bleibt bei uns. Die Ausstiegsklausel ist am 15. Januar abgelaufen."

Die Statistik zum Spiel

Wiesbaden: Lyska - Mockenhaupt, Carstens, Luckeneder - Goppel, Fechner (83. Jacobsen), Bätzner, Greilinger (63. Johansson) - Kaya, Gözüsirin (72. Taffertshofer) - Franjic (63. Flotho)

Verl: P. Schulze - P. Kammerbauer, Gruber, F. Otto, Kijewski - Baack, Benger, Gayret (85. Stöcker) - Taz (74. Demming) - Lokotsch, Steczyk (74. Probst)

Schiedsrichter: Konrad Oldhafer (Hamburg)

Tor: 0:1 Gruber (35.)

Gelbe Karten: Goppel (3), Luckeneder (4), Bätzner (4)

Zuschauer: 2167