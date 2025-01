3. Liga: Schlecht für RWE - Hannover 96 II schockt Aue

Rückrundenauftakt der 3. Liga. Hannover II schockt Erzgebirge Aue beim Trainereinstand.

Überraschung zum Rückrundenauftakt der 3. Liga. Die Zweitvertretung von Hannover 96 landete am Freitagabend einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen Erzgebirge Aue und verschaffte sich somit Luft im Abstiegskampf.

Die Gäste, erstmals mit Jens Härtel für den entlassenen Pavel Dotchev an der Seitenlinie, hatten den besseren Start und gingen bereits nach elf Minuten in Führung: Linus Rosenlöcher flankte von links in den Fünfer, wo Marcel Bär am höchsten sprang und den Ball zum 1:0 einnickte.

Aue machte zunächst schwungvoll weiter, dann aber wurde es ruppiger und die Gastgeber fanden in die Partie. Die Folge? Das 1:1 durch Stefano Marino, der einen Freistoß von Mustafa Abdullatif per Kopf im Tor unterbrachte (32.).

Sean Busch hatte nach einem Fehler im Aufbauspiel der Gäste vor der Pause noch die Chance zur Führung, verpasste aber freistehend vor Aue-Keeper Martin Männel (44.).

Hannover 96: Stahl - Dammeier, Dominke, Wallner , Matsuda - Abdullatif (74. Kalem) , Westermeier, Brandt (81. Engelbreth) , Oudenne (90. Frauendorf)- Marino (90. Husser), Busch (74. Sanne) Stahl - Dammeier, Dominke, Wallner , Matsuda - Abdullatif (74. Kalem) , Westermeier, Brandt (81. Engelbreth) , Oudenne (90. Frauendorf)- Marino (90. Husser), Busch (74. Sanne) Erzgebirge Aue: Männel - Burghardt , Barylla, Vukancic, Rosenlöcher - Majetschak (83. Tashchy), Sijaric (71. Bornschein), Clausen (87. Kallenbach), Fabisch, Jakob - Bär Tore:0:1 Bär (10.), 1:1 Marino (32.), 2:1 Brandt (70.) Gelb-Rot: Jakob (59.) Schiedsrichter: Yannick Rupert

Die zweite Hälfte endete wie die erste begann - mit einer Chance für die Niedersachsen: Marino verpasste per Kopf (48.). Nach knapp einer Stunde erhielten die Hausherren eine Vorlage aus Aue: Kilian Jakob sah binnen zwei Minuten zweimal Gelb - erst für Halten samt anschließender Spielverzögerung, dann für ein Foul: Platzverweis (59.).

96 nutzte dies aus, war nun deutlich überlegen und ging in der 70. Minute in Führung: Keanu Brandt nahm einen missglückten Klärungsversuch aus 16 Metern an und drosch die Kugel zum 2:1 ins rechte Eck.

Aue drückte in Unterzahl auf den Ausgleich: Bär hatte gleich zwei Gelegenheiten (72., 78.). Schlussendlich aber blieb es beim 2:1. Hannover 96 II klettert dadurch vorerst auf den ersten Nichtabstiegsplatz 16 und hat nun vier Punkte Vorsprung vor Rot-Weiss Essen auf Rang 18.

RWE kann am Sonntag (16.30 Uhr, live im RS-Ticker) bei Alemannia Aachen nachlegen.