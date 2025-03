Der FC Erzgebirge Aue hat den ersten Zugang für die Spielzeit 2025/2026 vorgestellt. Es handelt sich um einen Torjäger.

Der FC Erzgebirge Aue macht im Hinblick auf die Saison 2025/26 weiterhin Nägel mit Köpfen. Nach den Vertragsverlängerungen von Martin Männel - RevierSport berichtete - und Marcel Bär gibt der Kumpelverein nun den ersten externen Neuzugang zur nächsten Spielzeit bekannt.

Mit Erik Weinhauer vom FC Carl Zeiss Jena kommt der aktuell beste Torschütze der Regionalliga Nordost im Sommer nach Aue. 22 Spiele, 16 Tore! Kein Wunder, dass Weinhauer ein sehr umworbener Spieler auf dem Markt war. Nun hat auch das Tauziehen um den 24-Jährigen gewonnen.

"Erik Weinhauer passt mit seinem Profil sehr gut zu uns: flexibel einsetzbar in der Offensive, entwicklungsfähig, hungrig und gut ausgebildet mit Torgefahr. Wir freuen uns sehr, dass wir ihm eine reizvolle Perspektive aufzeigen konnten und er sich für unseren Weg entschieden hat", erklärt Erzgebirge-Aue-Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich. Weinhauer durchlief im Nachwuchs die Leistungszentren beim 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig. Nach zwei Spielzeiten beim FC Rot-Weiß Erfurt mit 51 Regionalliga-Partien (acht Tore, sechs Vorlagen) erzielte er in der laufenden Saison 2024/25 in bisher 25 Punktspielen für den FC Carl Zeiss Jena 16 Treffer und drei Assists - und führt damit die Torschützenliste der Regionalliga Nordost an.

"Ich freue mich, in der kommenden Saison für Erzgebirge Aue auflaufen zu dürfen. Nach den Gesprächen mit Matthias Heidrich und dem Trainer-Team war für mich klar, wohin mein Weg gehen wird. Ich habe in dieser Saison zwei Heimspiele live im Erzgebirgsstadion gesehen, war von der Atmosphäre sehr beeindruckt und bin jetzt schon gespannt, sie bald auch auf dem Platz zu erleben", sagt Weinhauer.

Der FC Erzgebirge Aue, der aktuell in der 3. Liga sechs Punkte vor einem Abstiegsplatz liegt, spielt am kommenden Wochenende (Samstag, 29. April, 14 Uhr) beim FC Energie Cottbus.