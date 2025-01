Die Wege von Dynamo Dresden und Oliver Batista Meier trennen sich endgültig. Der Offensivspieler wechselt in die 2. Bundesliga.

In der vergangenen Saison erlebte Oliver Batista Meier seine persönliche Sternstunde an der Hafenstraße. Mit dem SC Verl gewann der Offensivspieler 5:0 bei Rot-Weiss Essen. Mit einem Dreierpack und einer Vorlage war er an vier Treffern direkt beteiligt.

Wenn Dynamo Dresden in der Rückserie der laufenden Spielzeit nach Bergeborbeck kommt, wird der 23-Jährige nicht dabei sein. Er wechselt zum SSV Ulm 1846 in die 2. Bundesliga. Die Ablösesumme soll bei rund 150.000 Euro liegen.

"Mit Oli bekommen wir einen weiteren tollen Spieler hinzu, der uns die Möglichkeit bietet, in der Offensive noch variabler zu werden. Es freut uns, dass wir ihn vom SSV überzeugen konnten", sagtder Ulmer Geschäftsführer Markus Thiele. "Wir machen in dieser Transferphase bewusst keine Schnellschüsse, sondern schauen genau, wer zu uns passt und welche Möglichkeiten wir haben."

Der frühere deutsche U20-Nationalspieler mit Wurzeln in Brasilien bringt starke technische Anlagen und Torgefahr mit. Sein Potenzial ließ das ehemalige Talent des FC Bayern im Seniorenbereich aber nur stellenweise aufblitzen.

Seine beste Phase erlebte er in der vergangenen Saison während seiner Leihe von Dresden nach Verl, als er auch RWE abschoss. Herausragende neun Tore und elf Vorlagen gelangen Batista Meier in 20 Einsätzen. Daraufhin holte Dresden ihn vorzeitig zurück und verlieh ihn weiter in die Schweiz an den Grasshopper Club Zürich.

Nach seiner Rückkehr nach Dresden im Sommer nahmen die Spielanteile des Angreifers im Laufe der Hinserie ab. "Nachdem wir aus Ulm eine erste Anfrage erhalten hatten, sind wir mit Oliver in den Austausch gegangen. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass er sehr gern die Chance ergreifen und schnellstmöglich in der 2. Bundesliga sein Können unter Beweis stellen möchte. Nach einer intensiven internen Auswertung mit dem Trainerteam haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, den Wechsel zu ermöglichen", sagt Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel zum Abgang.