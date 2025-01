3. Liga: SC Verl verstärkt das Mittelfeld - U-Nationalspieler kommt

Wenige Tage vor dem Drittliga-Rückrundenstart hat sich der Sportclub Verl noch einmal mit einem Mittelfeldspieler verstärkt.

Der Sportclub Verl verpflichtete den südkoreanischen U-Nationalspieler Seung-ho Hwang

Der 18-Jährige ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der in den nächsten Wochen zunächst in der U21 die ersten Schritte im deutschen Fußball gehen und sich dort akklimatisieren soll. Wie die Verler berichten, ist der Transfer neben den sportlichen Aspekten auch als Start einer strategischen Partnerschaft mit Südkorea zu sehen.

SCV-Sportvorstand Sebastian Lange erklärte zur Verpflichtung von Hwang: "In Zusammenarbeit mit Hwangs Agentur konnten wir diesen Transfer realisieren und gehen damit einen neuen Schritt in die Zukunft unseres Sportclubs. Wir werden seine sportliche Entwicklung gespannt verfolgen und sind von seinem Potenzial überzeugt."

Auch Mario Lüke aus dem Verler Vorstand sieht einige Vorteile in der Verpflichtung: "Mit dem Transfer von Hwang wird unser Sportclub auf dem asiatischen Markt sichtbar und zwangsläufig an Bedeutung gewinnen."

SC Verl: Stürmer darf gehen, Generalprobe geht verloren

Derweil darf Mittelstürmer Eduard Probst den Verl verlassen. Der 23-Jährige verbuchte in der laufenden Saison nur drei Einsätze (ein Tor) über insgesamt 91 Spielminuten. "Er hat zu wenig gespielt. Da müssen wir schauen, wie der Januar verläuft. Auf jeden Fall würden wir Eduard bei einem Wechsel keine Steine in den Weg legen", sagt Lange.

Am Samstag (18. Januar, 16.30 Uhr) gastiert der Sportclub Verl beiM SV Wehen Wiesbaden. Bei aktuell 26 Zählern und Acht-Punkten-Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz sind die Verler auf dem besten Weg, den fünften Drittliga-Klassenerhalt in Folge zu schaffen. "Wir haben es noch lange nicht geschafft. Wir benötigen am Ende bestimmt 45 Punkte. Diese Marke peilen wir auch an und wollen am Samstag beim SV Wehen Wiesbaden auch gut in die Rückrunde starten", betont Lange.

Das einzige Testspiel im Türkei-Trainingslager konnten die Ostwestfalen siegreich bestreiten. 3:1 hieß es am Ende gegen Liga-Konkurrent FC Viktoria Köln. Die Generalprobe vor dem Drittliga-Rückrundenstart, vor Ort in Ostwestfalen, ging mit 1:2 gegen Zweitligist SC Paderborn verloren.