Rot-Weiss Essen hat bis dato drei Winter-Zugänge präsentiert. Der jüngste Transfer war der von Matti Wagner. RevierSport fragte bei dessen Mentor nach.

Am Dienstag (14. Januar) machte Rot-Weiss Essen das Leihgeschäft mit der Spielvereinigung Greuther Fürth in der Personalie Matti Wagner klar.

Der 19-Jährige, der noch bis zum Sommer 2027 an den Zweitligisten gebunden ist, wechselt bis zum Saisonende zu RWE. Dann soll er wieder erstarkt ins Frankenland zurückkehren.

Fürths Sportdirektor Stephan Fürstner sagte: "Uns war es wichtig, gemeinsam mit Matti eine Lösung für seine weitere Entwicklung zu finden. Matti kam aus der U19 zu uns, da ging es erstmal darum, das Level im Profi-Bereich zu adaptieren. In seinem Alter ist es jetzt wichtig, Spielminuten zu sammeln, um sich weiterentwickeln zu können. Wir sehen für ihn in Essen gute Voraussetzungen, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen."

Ähnlich sieht das auch Stefan Ruthenbeck, der seit 2017 für den 1. FC Köln arbeitet und aktuell auch U19-Coach des "Effzeh" ist. Der 52-Jährige hatte den RWE-Leihspieler in 42 Begegnungen unter seinen Fittichen und kann den Essenern zur Wagner-Leihe nur gratulieren. Ruthenbeck ist eine Art Mentor für Wagner gewesen.

Das muss er lernen, er wird bestimmt ein bisschen Zeit brauchen, um in der 3. Liga anzukommen. Das wird jetzt ein wichtiger Entwicklungsschritt in seiner Karriere. Er bringt aber alles im athletischen und technischen Bereich mit, um im Profifußball zu bestehen Stefan Ruthenbeck

"Matti Wagner hat relativ früh in der U21-Einsätze gehabt. Er hat im Seniorenfußball schon im jungen Alter einiges nachgewiesen", sagt Ruthenbeck gegenüber RevierSport. Wagner absolvierte einen Zweitliga-Einsatz für Fürth und 13 Regionalliga-Begegnungen für die Kölner U21.

Wagners Stärken? Ruthenbecks Anwort: "Wenn er nicht mehr laufen kann, läuft er weiter. Matti hat ein großes Herz, der sich mit den Aufgaben auf dem Feld und außerhalb dieses vollends identifiziert. Er ist ein Musterbeispiel für einen jungen Profi."

Ruthenbeck erzählt weiter: "Matti ist ein offensiver Außenverteidiger, ob er in der Dreier-, Vierer- oder Fünferkette: Matti denkt immer offensiv, ohne aber die Defensive zu vernachlässigen. Er hat die Physis, um die Linie rauf und runter zu laufen. Wir haben im 2004er-Jahrgang beim 1. FC Köln eine richtig gute Mannschaft gehabt und wurden DFB-Pokalsieger und kamen auch ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaft. Gegen tief stehende Mannschaften konnte Matti seine Schnelligkeit, Dynamik, Dribblings und auch Flanken ausspielen."

Essener Hafenstraße, 15.000 Zuschauer, Drittliga-Abstiegskampf: Ist Wagner schon für solche Dinge bereit? Ruthenbeck sagt ehrlich: "Das muss er lernen, er wird bestimmt ein bisschen Zeit brauchen, um in der 3. Liga anzukommen. Das wird jetzt ein wichtiger Entwicklungsschritt in seiner Karriere. Er bringt aber alles im athletischen und technischen Bereich mit, um im Profifußball zu bestehen."