Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen geben weiter Vollgas auf dem Transfermarkt. Am Sonntag (19. Januar, 16.30 Uhr) kommt es zum direkten Duell.

Rot-Weiss Essen hat in diesem Winter-Transferfenster drei Spieler verpflichtet. Stand: 14. Januar, 16 Uhr. Alemannia Aachen ist schon bei vier Zugängen angelangt.

Denn nach Jan Olschowsky (Borussia Mönchengladbach, ausgeliehen), Niklas Castelle (SSV Ulm 1846, ausgeliehen) und Danilo Wiebe (zuletzt vereinslos) gab der Drittliga-Aufsteiger nun auch die Verpflichtung von Daouda Beleme (Hamburger SV, ausgeliehen) bekannt. RevierSport hatte über diesen bevorstehenden Wechsel berichtet.

Der 24-jährige Mittelstürmer wechselt aus der U21 des Hamburger SV an den Tivoli.

"Mit Daouda verpflichten wir einen groß gewachsenen und schnellen Angreifer, der seinen Torinstinkt beim Hamburger SV schon ausreichend unter Beweis gestellt hat. Auch in der 3. Liga hat er Erfahrung, ist das hohe Tempo und die Intensität gewohnt. Für uns sind dies gute Voraussetzungen dafür, dass er uns mit seinen Qualitäten in der Rückrunde schnell weiterhelfen kann. Er wird sich in dieser Truppe gut zurechtfinden und soll den Konkurrenzkampf im Angriff anheizen", sagt Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller.

Als gebürtiger Hamburger begann Beleme seine Fußballerkarriere bei den Stadtteilklubs SV Nettelnburg/Allermöhe und Eimsbütteler TV, bevor der FC St. Pauli auf das Sturmtalent aufmerksam wurde. Beim Kiezklub lief der U-Nationalspieler Burkina Fasos in der A-Jugend und in der Zweiten Mannschaft auf, ehe er 2021 vom Millerntor in den Volkspark wechselte und fortan für die Zweitvertretung des HSV auf Torejagd ging. In der Spielzeit 2022/23 trug Beleme mit 17 Toren und fünf Assists in 28 Einsätzen zu einer starken Saison seiner Mannschaft bei, woraufhin der HSV ihn im Sommer 2023 mit einem Profivertrag ausstattete.

Kurz danach wurde der 1,87-Meter-Mann in die 3. Liga an den FC Ingolstadt und anschließend an den VfB Lübeck verliehen. Für beide kommt er insgesamt auf 33 Spiele in Liga drei (zwei Tore, zwei Vorlagen). Seit letztem Sommer ist er wieder für den HSV II am Ball, wobei er in 19 Spielen sechsmal traf und fünf Tore auflegte. Nun folgt für die zweite Saisonhälfte die Leihe in die Kaiserstadt.

"Ich kann es kaum abwarten, hier auf dem Tivoli, von dem ich schon viel gehört habe, mein Bestes für die Alemannia zu geben. Ich möchte selbstverständlich viele Tore erzielen, um der Mannschaft zu helfen und hoffe darauf, dass wir gemeinsam viele Erfolge in der Rückrunde feiern werden. Bei meinen bisherigen Stationen in Hamburg und in der 3. Liga habe ich bereits viel gelernt und möchte mich hier in Aachen weiter verbessern und entwickeln. Darauf freue ich mich", fügt Beleme hinzu.