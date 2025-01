Alemannia Aachen gegen Rot-Weiss Essen: Der erste Drittliga-Rückrunden-Spieltag hat auch diesen West-Kracher parat. Die Aachener haben sich noch einmal verstärkt.

Wenn es am Sonntag, 19. Januar (16:30 Uhr) zum Drittliga-Duell zwischen Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen kommt, dann werden auf beiden Seiten auch einige neue Spieler unterwegs sein.

RWE verstärkte sich - Stand: 13. Januar (20 Uhr) - mit Dominik Martinovic (Slaven Belupo) und Klaus Gjasula (SV Darmstadt 98). Marek Janssen ist bereits in Essen und steht vor der Unterschrift.

Und Aachen? Die Alemannia konnte bis dato Niklas Castelle (SSV Ulm 1846), Danilo Wiebe (zuletzt vereinslos) und Jan Olschowsky (Borussia Mönchengladbach, ausgeliehen) verpflichten.

Die Aachener werden wohl schon am Dienstag (14. Januar) ihren vierten Winter-Zugang präsentieren. Wie unsere Redaktion erfuhr, wurde am späten Montagabend Daouda Beleme in der Kaiserstadt gesichtet. Er soll nun den obligatorischen Medizincheck absolvieren und dann am Dienstag am Tivoli offiziell vorgestellt werden.

Bei Beleme handelt es sich um einen 1,87 Meter großen Stürmer, der aktuell noch bis zum 30. Juni 2026 beim Hamburger SV unter Vertrag steht. Der 24-Jährige wartete aber bislang vergeblich auf sein HSV-Profidebüt. Für die U23 des Hamburger SV spielte Beleme 68 Mal, erzielte 31 Tore und legte zehn weitere Treffer auf.

In der 3. Liga war er in 33 Begegnungen (zwei Tore, zwei Vorlagen) für den FC Ingolstadt und VfB Lübeck aktiv.

Die Aachener wollten unbedingt noch einmal in der Sturmabteilung aktiv werden, da mit Charlison Benschop ein Angreifer noch verletzt ist und Kevin Goden erst aus einer Verletzung zurückkommt. Mit Castelle und Thilo Töpken stehen Trainer Heiner Backhaus nur zwei Stürmer zur Verfügung.

Alemannia Aachen: Sechs Spieler dürfen gehen

Die Alemannia hofft auch noch, dass bald Spieler wie Julian Schwermann, Jabez Makanda, Sascha Marquet, Aldin Dervisevic, Ulrich Bapoh und Lars Oeßwein neue Vereine finden. Mit Dustin Wilms (MSV Duisburg), Ayman Aourir und Frederic Baum (beide Eintracht Hohkeppel) konnten bis dato drei bisherige Alemannen neue Arbeitgeber finden.