Im Winter-Transferfenster 2025 ist in der 3. Liga viel Bewegung. Bei Waldhof Mannheim gab es am Dienstag (14. Januar) gleich zwei Vertragsauflösungen.

Der SV Waldhof Mannheim hat die noch laufenden Verträge mit Jonas Albenas und Frank Döpper im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.

Jonas Albenas absolvierte für den SV Waldhof Mannheim neun Profispiele. In dieser Saison war der französische Verteidiger kein Bestandteil des Profikaders. Wohin sein Weg führen wird, ist unbekannt.

Derweil steht Döpper kurz vor einem Wechsel zum VfL Osnabrück. Hier ist bekanntlich Marco Antwerpen Cheftrainer geworden und Döpper ist dessen Vertrauter. Nach RevierSport-Informationen wird Döpper am Mittwoch (15. Januar) in Osnabrück vorgestellt.

Minos Gouras, Linksaußen der Mannheimer, der beim SV Waldhof in der Hinrunde überhaupt nicht zum Einsatz kam, stellt sich aktuell beim polnischen Zweitligisten Stal Rzeszow vor.

Dynamo Dresden verlängert Vertrag mit ehemaligen MSV-Duisburg-Torwart

Die SG Dynamo Dresden und David Yelldell haben sich auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages geeinigt. Der Torwarttrainer ist seit 2020 fester Bestandteil im Trainerteam der Schwarz-Gelben.

Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport der SGD: "David passt mit seiner fachlichen und menschlichen Kompetenz hervorragend in unser Trainerteam und beweist seit mehreren Jahren, dass er die Torhüter bei Dynamo sichtbar weiterentwickeln kann. Er besitzt einen großen Erfahrungsschatz, den er im Training einbringen und an unsere Torhüter weitergeben kann. Wir freuen uns, auch zukünftig auf seine Expertise vertrauen zu können."

"Dresden und Dynamo sind mir und meiner Familie in den zurückliegenden Jahren sehr ans Herz gewachsen. Wir konnten sowohl Erfolge feiern, mussten aber auch gemeinsam so manche Rückschläge verdauen. Der Zusammenhalt ist dabei immer geblieben. Deshalb möchte ich gemeinsam mit allen Kollegen, dem Trainerteam und der Mannschaft weiter daran arbeiten, zukünftig weitere Erfolgserlebnisse zu schaffen", ergänzt Yelldell.

David Yelldell wurde am 1. Oktober 1981 in Stuttgart geboren. Als Profi spielte er unter anderem in England für die Blackburn Rovers sowie in der 1. und 2. Bundesliga für Bayer 04 Leverkusen und den MSV Duisburg. Nach seiner aktiven Karriere arbeitete Yelldell zunächst bei der der SG Sonnenhof Großaspach und der U18 Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als Torwarttrainer, eher er sich im Juli 2020 dem Trainerteam der Sportgemeinschaft anschloss.