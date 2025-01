RWE bereitet sich seit dem 6. Januar im türkischen Lara auf die Drittliga-Rückrunde vor. Noch vor dem Start ins Trainingslager gab es Gerüchte um die Anreise-Bedingungen.

Am Montagabend (6. Januar) ging es für Rot-Weiss Essen in das Türkei-Trainingslager nach Antalya/Lara. Die RWE-Profis waren noch gar nicht an der türkischen Riviera gelandet, da erhielt RevierSport schon die ersten Informationen, was denn beim Check-in am Düsseldorfer Flughafen alles schiefgelaufen sein soll.

Wir haben mit Marc-Nicolai Pfeifer gesprochen und der RWE-Boss bezieht Stellung zu den Gerüchten.

Punkt 1: Die RWE-Profis sollen sich sehr verwundert gezeigt haben, dass sie nicht - wie üblich für eine Profimannschaft - vom Vereinsgelände per Mannschaftsbus zum Flughafen befördert wurden. Sie mussten privat anreisen.

Pfeifer: "Am Montag, dem Anreisetag des Trainingslagers, hatten wir kein Training. Also haben wir aus Gründen der Effizienz und der Nachhaltigkeit als Treffpunkt den Flughafen Düsseldorf gewählt, und nicht das Stadion an der Hafenstraße in Essen."

Punkt 2: Die Flüge sollen von der Agentur "tsstur", die das RWE-Trainingslager organisiert, nur mit Handgepäck gebucht worden sein, sodass die Spieler pro Koffer 70 Euro privat zahlen mussten. Außerdem soll kein Sonder-/Sperrgepäck für das Material gebucht worden sein.

Pfeifer: "Selbstverständlich konnten alle unsere Reise-Teilnehmer ihr Gepäck, also Koffer/Tasche plus Handgepäck, abgeben ohne zu bezahlen. Und auch für unser Sperrgepäck (Trainingsmaterialien) mussten wir nichts extra bezahlen. Für unsere Neuzugänge Klaus Gjasula und Dominik Martinovic konnten wir kurzfristig noch Flugtickets organisieren."

Punkt 3: Die angepeilten 120 verkauften Fan-Reisen sollen bei weitem nicht erreicht worden sein.

Pfeifer: "Wir sind weiter glücklich darüber, mit der Agentur "tsstur" einen Partner gefunden zu haben, mit dem wir ein Geschäft im Wert von rund 50.000 Euro darstellen konnten. Und dieses Geschäft funktioniert unabhängig davon, wie viele Fans teilnehmen. Wir bekommen sogar aufgrund der Fans, die über den auf Trainingslager spezialisierten Anbieter buchen, einen gewissen finanziellen Anteil für Rot-Weiss Essen. Wir können sagen, dass wir eine Teilnehmerzahl über den Anbieter haben, die positiv ist, und dem Verein weitere Mittel bringen. Zudem sind wir darüber hinaus selbstverständlich jedem Fan dankbar, der uns hier in die Türkei begleitet. Der Empfang am Hotel war grandios, dafür bedanken wir uns!"

Das bisherige Trainingslager-Fazit von Marc-Nicolai Pfeifer: "Wir sehen das Trainingslager und die Reise an sich unverändert positiv. Auch beispielsweise im Vergleich zum vergangenen Winter, als wir kein Trainingslager machen konnten. Die Bedingungen im Hotel und auf dem Trainingsplatz sind top. Das empfinden wir so und das entnehmen wir auch den Rückmeldungen, die wir und der Veranstalter von den mitgereisten Fans bekommen haben. Und wir sind der Meinung, dass über das Trainingslager bislang auch grundsätzlich positiv berichtet werden kann. Zusammengefasst: Wir sind mit dem Veranstalter, der gleichzeitig unser Sponsor ist, bis hierhin zufrieden und ihm dankbar."