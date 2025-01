Rot-Weiss Essen hat kurz vor der Abreise in das Türkei-Trainingslager noch zwei Kracher-Transfers präsentiert. Marc-Nicolai Pfeifer bedankte sich - auch bei den Sponsoren.

Klaus Gjasula und Dominik Martinovic: Für Abstiegskandidat Rot-Weiss Essen, ja, für die 3. Liga sind diese Transfers schon eine Ansage. Das weiß nicht nur die RWE-Konkurrenz, sondern das wissen natürlich auch die Verantwortlichen aus Essen-Bergeborbeck.

Bei "LinkedIn" verfasste Marc-Nicolai Pfeifer einen Text mit der Überschrift: "Zwei Transfers für Rot-Weiss Essen – ein starkes Team dahinter!"

Der RWE-Boss schrieb bezüglich der Neuerwerbungen aus der 2. Bundesliga (Gjasula) und Kroatien (Martinovic): "Mit Freude dürfen wir verkünden, dass wir mit Klaus Gjasula und Dominik Martinovic zwei Wunschspieler für Rot-Weiss Essen gewinnen konnten. Beide bringen Qualität und Erfahrung, und auch die richtige Mentalität mit, um unser Team zu verstärken."

Die Verpflichtung dieser Spieler sei laut Pfeifer ein wichtiger Schritt für die Mannschaft. Gleichzeitig wollte er aber auch im Namen aller Verantwortlichen betonen, dass diese weiterhin von dem bestehenden Kader überzeugt sind.

Ein großer Dank geht auch an unsere Sponsoren und Partner sowie an unsere Gremien, die durch ihre Geschlossenheit und Unterstützung wesentlich dazu beitragen, dass wir solche Schritte gehen können Marc-Nicolai Pfeifer

Der 44-Jährige hatte für die ganze RWE-Führungsriege ein Lob parat: "Ein solcher Erfolg ist immer das Ergebnis eines starken Teams hinter dem Team. Mein besonderer Dank gilt unseren Sportdirektoren Christian Flüthmann und Marcus Steegmann, die mit ihrem Engagement und ihrer Expertise maßgeblich an diesen Transfers gearbeitet haben. Insbesondere Marcus hat hier einmal mehr bewiesen, wie wertvoll er für Realisierung war."

Und auch seinen Vorstandspartner wollte Pfeifer nicht unerwähnt lassen: "Ebenso möchte ich meinen Vorstandskollegen Alexander Rang hervorheben. Wir sind ein tolles Vorstandsteam, das hervorragend zusammenarbeitet. Alex leistet in seinen Verantwortungsbereichen entscheidende Beiträge zur Weiterentwicklung unseres Vereins."

Klar: Flüthmann, Steegmann und Rang haben für Pfeifer eine sehr gute Arbeit geleistet. Aber diese wäre ohne Unterstützung der Gönner auch nicht so viel wert. Das betonte Pfeifer auch noch einmal: "Ein großer Dank geht auch an unsere Sponsoren und Partner sowie an unsere Gremien, die durch ihre Geschlossenheit und Unterstützung wesentlich dazu beitragen, dass wir solche Schritte gehen können."

Und wenn Pfeifer schon einmal ein Loblied auf alle Rot-Weissen sang, dann sollte natürlich auch der neue Trainer nicht vergessen werden. Denn Uwe Koschinat wird die Mannschaft vom 7. bis zum 12. Januar in der Türkei auf die Drittliga-Rückrunde vorbereiten. Auch Pfeifer, Rang, Flüthmann und Steegmann werden dabei sein - alle mit großer Vorfreude.

Pfeifer: "Jetzt richten wir unseren Fokus auf das Trainingslager in der Türkei, wo wir in den kommenden Tagen intensiv arbeiten werden, um den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde zu legen. Dabei bringt unser Trainer Uwe Koschinat spürbar frischen Wind in die Mannschaft. Seine klare Ansprache, neue Impulse und die Motivation, die er dem Team vermittelt, sind deutlich zu spüren und geben uns Zuversicht für die kommenden Herausforderungen."