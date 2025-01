Alemannia Aachen hat während des Trainingslagers in der Türkei schon den ersten Zugang präsentiert. Nun folgte vor Ort auch Transfer Nummer zwei.

Nach Stürmer Niklas Castelle (SSV Ulm 1846, ausgeliehen) hat sich Alemannia Aachen auch die Dienste von Danilo Wiebe gesichert.

Der 30-Jährige war bis zum Sommer beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig am Ball und seitdem ohne Verein. Wiebe verstärkt das defensive Mittelfeld der Kaiserstädter. Bereits am Sonntagabend stieß der Neuzugang in Belek zur Mannschaft und wird sich ab sofort gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen auf die Rückrunde vorbereiten. Die Aachener, die noch bis zum 11. Januar im türkischen Belek verweilen, waren schon vor einigen Monaten an Wiebe interessiert - RevierSport berichtete.

"Bereits im September hat Danilo beim Testspiel gegen den SC Paderborn bei uns mitgewirkt und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nun hat er endlich seinen Weg an den Tivoli gefunden und wir freuen uns sehr, dass uns diese Verpflichtung geglückt ist. Danilo kann mit seiner Erfahrung aus zweiter und dritter Liga sowie seiner Übersicht im Spiel ein echter Eckpfeiler unserer Mannschaft werden. Darüber hinaus ist er auch neben dem Platz ein charakterlich absolut einwandfreier Junge, der gewillt ist, aus sich und seinen Mitspielern das beste herauszuholen. Es ist schön, dass er sofort dabei ist. Jetzt kann er im Trainingslager direkt loslegen", äußert sich Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller zum zweiten Wintertransfer der Alemannia nach Stürmer Castelle.

"Ich habe einfach richtig Bock, wieder Fußball zu spielen. Diese Möglichkeit bekomme ich bei der Alemannia, einem fantastischen Traditionsverein mit tollen Fans. Die Verantwortlichen und insbesondere der Coach haben sich sehr um mich bemüht. Ich freue mich, dass meine Stärken hier gebraucht werden und brenne darauf, auf dem Tivoli auflaufen zu dürfen. Ich habe nur gute Erinnerungen an die Atmosphäre hier", ergänzt Wiebe, der 111 Drittliga- und 55 Zweitligaspiele in seiner Vita stehen hat.

Wiebe lernte das Fußballspielen in den Jugendabteilungen des Bonner SC und des 1. FC Köln, wobei er bei den Domstädtern sämtliche Nachwuchsteams bis hoch zur U21 in der Regionalliga West durchlief.

Sein Weg führte ihn anschließend zum SC Preußen Münster in die 3. Liga. Vier Jahre lang spielte der gebürtige Siegburger für die Adlerträger, ehe er sich im Juli 2019 Eintracht Braunschweig anschloss. Nach fünf Jahren bei den Niedersachsen geht es für Wiebe nun bei Alemannia Aachen weiter.

Am 19. Januar (Sonntag, 16.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) startet die Alemannia mit dem West-Kracher gegen Rot-Weiss Essen in das Drittliga-Jahr 2025.