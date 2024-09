Drittligist Alemannia Aachen könnte sich noch einmal mit einem aktuell vereinslosen Spieler verstärken.

Vor wenigen Tagen hatte RevierSport berichtet, dass Danilo Wiebe aktuell am Training von Drittligist Alemannia Aachen teilnimmt.

Der 30-jährige zentrale Mittelfeldspieler überzeugte die Verantwortlichen um Trainer Heiner Backhaus und den Technischen Direktor Erdal Celik - sowohl in den Trainingseinheiten als auch im Testspiel gegen Zweitligist SC Paderborn (0:3).

"Er hat uns überzeugt. Der Trainer findet ihn gut und ich auch", wird Celik im "Kicker" zitiert. Jetzt müssen die Alemannia-Verantwortlichen noch Budget für eine angepeilte Wiebe-Verpflichtung frei machen.

Wiebe kann auf jeden Fall auf eine ordentliche Vita verweisen: 55 Zweitligaspiele, 111 Begegnungen in der 3. Liga und 48 Partien in der Regionalliga. Der 28-Jährige wurde beim 1. FC Köln ausgebildet, hier lief er 74 Mal für die U19 und die U17 in der Junioren-Bundesliga auf. Allen voran die Zweit- und Drittliga-Erfahrung von Wiebe würde Alemannia Aachens Kader guttun.

Alemannia Aachen ist nach über zehn Jahren in den bezahlten Profifußball zurückgekehrt und gewann am 1. Spieltag auch sofort bei Rot-Weiss Essen (2:1) es folgten ein 1:1-Remis gegen den SC Verl und zwei 1:2-Niederlagen gegen bei Mit-Aufsteiger Energie Cottbus und gegen den aktuellen Tabellenführer Erzgebirge Aue.

Nach der Länderspiel-Pause trifft Alemannia Aachen am Sonntag (15. September, 19.30 Uhr) am Tivoli auf den FC Viktoria Köln. Wer weiß: Vielleicht wird dann Wiebe schon ein Alemanne sein. Schließlich gehen solche angedachten Verpflichtungen im Fußball meistens schnell über die Bühne.

Die Transfers von Alemannia Aachen im Überblick:

Zugänge: Charlison Benschop (Wuppertaler SV), Bentley Baxter Bahn (Waldhof Mannheim), Leandro Putaro (VfL Osnabrück), Gianluca Gaudino (SV Stripfing), Ismail Harnafi (1. FC Düren), Felix Meyer (BFC Dynamo), Soufiane El-Faouzi (Fortuna Düsseldorf II), Jabez Makanda (Berbourg), Kevin Goden (Waldhof Mannheim), Luca Schmidt, Faton Ademi, Leon Rashica (alle eigene U19), Elias Bördner (Viktoria Köln), Lamar Yarbrough (SSV Ulm 1846), Patrick Nkoa (Hansa Rostock)

Abgänge: Franko Uzelac (MSV Duisburg), Robin Afamefuna (Fortuna Köln), Beyhan Ametov (Wuppertaler SV), Vleron Statovci, Jan Strauch (beide 1. FC Düren), Vincent Schaub (Sportfreunde Lotte), Kilian Pagliuca (MSV Duisburg), Marc Brasnic (Bonner SC), Ismail Harnafi (Borussia Mönchengladbach II, ausgeliehen), Bastian Müller (Ziel unbekannt)