Vertragslose Spieler dürfen weiter verpflichtet werden. Alemannia Aachen könnte davon Gebrauch machen. Ein beim 1. FC Köln ausgebildeter Spieler stellt sich vor.

Drittligist Alemannia Aachen testete am Mittwoch gegen den Zweitligisten SC Paderborn. Am Ende setzte sich Paderborn mit 3:0 (2:0) durch. Martin Ens und Felix Platte trafen vor dem Wechsel, nach der Pause besorgte der eingewechselte Filip Bilbija den Endstand.

Die Alemannia, die nach vier Spieltagen in der 3. Liga mit vier Punkten auf Rang 13 liegt, testete in den 90 Minuten einen derzeit vertragslosen Profi. Danilo Wiebe, der zuletzt bei Eintracht Braunschweig unter Vertrag stand, konnte sich bei Aachen-Trainer Heiner Backhaus empfehlen.

Seine bisherige Vita: 55 Zweitligaspiele, 111 Begegnungen in der 3. Liga und 48 Partien in der Regionalliga. Der 28-Jährige wurde beim 1. FC Köln ausgebildet, hier lief er 74 Mal für die U19 und die U17 in der Junioren-Bundesliga auf.

Backhaus bilanzierte nach dem Test: "Es war ein wichtiger Test gegen einen bewusst stark gewählten Gegner, vor allem um in die Breite des Kaders zu schauen. Leider haben wir uns trotz der vorhandenen Chancen nicht mit einem Tor belohnt."

Für Aachen gibt es keine Pause zum Durchschnaufen, denn bereits ab Donnerstag nimmt die Alemannia am Benefizturnier im Bonner Sportpark Nord teil. Die Alemannia trifft dort um 18 Uhr auf den Sieger der Partie 1. FC Düren – Viktoria Köln.

Darmstadt bezwingt Mainz im Testspiel

Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Torsten Lieberknecht hat der SV Darmstadt 98 im Test gegen den Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 einen Sieg eingefahren. Der Zweitligist gewann im Mainzer Bruchwegstadion mit 1:0.

Beide Mannschaften nutzten die Begegnung in der Länderspielpause, um vielen Spielern Spielpraxis zu ermöglichen. Für den SVD war es nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Torsten Lieberknecht der erste Auftritt. Der 51-Jährige hatte den Verein um die Trennung gebeten, nachdem die Lilien aus den ersten vier Spieltagen in der 2. Bundesliga nur einen Zähler geholt hatten.