Rot-Weiss Essen hat im ersten Test nach der Winterpause gezeigt, dass die Mannschaft auch offensiv funktionieren kann. Viele Spieler trafen, die zuletzt in der Kritik standen.

Auch Rot-Weiss Essen hat den ersten Test der Wintervorbereitung absolviert. Gegen den niederländischen Zweitligisten FC Emmen gab es am Sonntag in Essen ein 5:2 (4:2).

Verzichten musste RWE-Coach Uwe Koschinat, der auch noch keinen Zugang begrüßen durfte, auf fünf Spieler. Ekin Celebi (Muskelverletzung), Manuel Wintzheimer (Syndesmosebandanriss), Robbie D’Haese (Grippe), Torben Müsel (Rückenprobleme) und Tobias Kraulich (muskuläre Probleme) konnten die Partie nicht bestreiten.

Die Partie, die in Essen ausgetragen wurde, begann furios. Bereits nach vier Minuten traf der Ex-Duisburger Alaa Bakir nach einem Fehler von Jimmy Kaparos zum 1:0 für Emmen.

Drei Minuten später hatte RWE die Partie gedreht. Erst traf Moussa Doumbouya zum schnellen 1:1, dann fing Ahmet Arslan einen Ball ab, der zu Joseph Boyamba kam und der fackelte nicht lange und brachte RWE in Führung.

Und nach rund einer halben Stunde zeigte RWE, was geht, wenn die Mannschaft in ihr Tempo kommt. Nach einem tollen Konter fiel das 3:1. Einen Freistoß des FC Emmen klärte Doumbouya per Kopf, dann ging die Post ab. Am Ende war es Ramien Safi, der einen Verteidiger aussteigen ließ und den kurz zuvor eingewechselten Kelsey Owusu bediente, der stark zum 3:1 abschloss.

Und RWE ließ vor der Pause noch das vierte Tor folgen. Lucas Brumme fand mit seiner Ecke den Kopf von RWE-Verteidiger José-Enrique Ríos Alonso, der zum 4:1 traf. Den letzten Treffer vor der Pause erzielte aber der Gast. Nach einer Ecke flog RWE-Keeper Felix Wienand unter dem Ball her und Mike te Wierik nahm das Geschenk an - 4:2. Das war gleichzeitig der Pausenstand, denn Doumbouya verpasste kurz vor der Pause das 5:2 - er verzog völlig frei aus wenigen Metern.

So spielte Rot-Weiss Essen gegen den FC Emmen Wienand (46. Golz) - Eitschberger (46. Voufack), Kourouma (46. Schultz), Rios-Alonso (46.Schulte-Kellinghaus), Brumme (46.Youbi) - Moustier (46. Eisfeld), Kaparos (46. Swajkowski) - Safi (46. Berisha), Arslan (27. Owusu / 68. Kaiser), Boyamba (46.Friessner Montas) - Doumbouya (46. Vonic) Tore: 0:1 Bakir (4.), 1:1 Doumbouya (6.), 2:1 Boyamba (7.), 3:1 Owusu (29.), 4:1 Rios-Alonso (33.), 4:2 te Wierik (40.), 5:2 Berisha (76.)

In der Pause wechselten beide Teams komplett durch, das machte sich bemerkbar. Denn der Spielfluss der ersten 45 Minuten war nicht mehr zu sehen, es gab nur noch wenige Offensiv-Aktionen.

Eine führte zum 5:2. Thomas Eisfeld bediente im Strafraum der Gäste Dion Berisha, der mit etwas Glück auch noch sein Tor erzielen konnte. Bei dem 5:2 blieb es dann.

Die zweite Test-Begegnung bestreitet Rot-Weiss Essen am 11. Januar (15 Uhr) während des Trainingslagers in der Türkei. Dort messen sich die Rot-Weissen mit Ligarivale Dynamo Dresden.