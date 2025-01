Nicht selten bringt die Winterpause Umbrüche auf der Trainerbank. In der 3. Liga geschieht das einmal freiwillig - und einmal nicht.

Der SV Sandhausen hat sein neues Trainerteam zusammen. Neben Cheftrainer Kenan Kocak werden Joti Stamatopoulos und Emre Büyükakpinar als Co-Trainer fungieren.

"In unserer gemeinsamen Zeit in Ankara konnten Joti, Emre und ich hervorragend zusammenarbeiten - diese Synergie möchten wir jetzt für den SVS nutzen! Deshalb freue ich mich, die beiden weiterhin an meiner Seite zu wissen", sagte Kocak.

Stamatopoulos und Büyükakpinar standen Kocak bereits bei dessen letztem Engagement in Ankara zur Seite und absolvierten gemeinsam 14 Spiele.

Das siebenköpfige Trainerteam besteht somit aus Kenan Kocak (Cheftrainer), Joti Stamatopoulos (Co-Trainer), Emre Büyükakpinar (Co-Trainer), Dennis Diekmeier (Co-Trainer), Marcus Fritz (Videoanalyst), Daniel Ischdonat (Torwart-Trainer) und Rafael Lopez (Athletik-Trainer).

Auf der Suche ist dagegen noch Erzgebirge Aue. Und zwar nach einem neuen Athletik-Trainer. Der bisherige Verantwortliche Werner Schoupa muss sich einer Knie-Operation unterziehen und kann sein Amt deshalb nicht ausüben. Also sucht Aue - öffentlich und bei jedermann.

Auf der Webseite findet sich eine ganz konkrete Stellenanzeige - durchaus ungewöhnlich auf Drittliganiveau. "Diese Position erfordert nicht nur Fachwissen, sondern auch Leidenschaft und die Fähigkeit, im dynamischen Umfeld des Profisports zu bestehen", schreiben die Schachter.

Als Anforderungen stellt der FC Erzegbirge: Entwicklung und Umsetzung von Trainingsplänen, Betreuung im Trainings- und Spielbetrieb, Datenanalyse und Monitoring, Verletzungsprävention und Rehabilitation und Kommunikation und Teamarbeit.

Bewerbungsschluss ist der 15. Januar. In der 3. Liga wird Aue nur zwei Tage später bei Hannover 96 II ranmüssen. Ein enorm wichtiges Spiel. Aue muss bei dem Kellerkind zwingend gewinnen, wenn sich der Trainerwechsel von Pavel Dotchev zu Jens Härtel gleich auszahlen und Aue die anvisierten "sportlichen Ziele" im Blick behalten will.