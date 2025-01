Rot-Weiss Essen: WAZ überträgt das RWE-Testspiel beim FC Emmen

Rot-Weiss Essen absolviert am Sonntag (14 Uhr) das erste Spiel des Jahres 2024. Hier sehen Sie das Testspiel gegen den FC Emmen live im Stream.

Mit einem intensiven Programm geht es für die Profis von Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen nach dem Weihnachtsurlaub los. Nach dem Start der Vorbereitung am Donnerstag steht für RWE am Sonntag das erste Testspiel an. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat ist zu Gast beim niederländischen Zweitligisten FC Emmen. Anstoß beim Tabellensiebten der „Eerste Divisie“ ist um 14 Uhr.

Das Spiel findet auf Wunsch beider Vereine unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Sie können die Partie dennoch sehen, denn die WAZ bietet am Sonntag einen Livestream zum RWE-Testspiel an. Diesen können Sie im WAZ-Text verfolgen.

RWE-Trainer Koschinat, der Christoph Dabrowski im Dezember aufgrund der sportlichen Talfahrt der Essener als Cheftrainer abgelöst hatte, wird erstmals die Möglichkeit haben, alle Spieler seines Kaders nach der Pause genau unter die Lupe zu nehmen. Es ist das erste von zwei Testspielen in der Winter-Vorbereitung.

Der Livestream bei der WAZ startet ab ca. 13.50 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von unserem RWE-Reporter Martin Herms, Peter Dicksen ist für die Videoproduktion zuständig.

Die zweite Begegnung bestreitet Rot-Weiss Essen am 11. Januar (15 Uhr) während des Trainingslagers in der Türkei. Am Montag, einen Tag nach dem Spiel gegen den FC Emmen, reisen die Essener nach Antalya, um sich an der türkischen Riviera für eine Woche auf den Abstiegskampf in der 3. Liga vorzubereiten. Dort messen sich die Rot-Weissen gegen den Ligarivalen Dynamo Dresden.

RWE: Trainingsauftakt - Fünf Mann fehlten, dieses Quartett war neu dabei

Bei Rot-Weiss Essen kann es nach dem obligatorischen Laktattest nun auch im neuen Jahr 2025 auf dem Rasen wieder losgegangen. Am Freitag, 3. Januar 2025, bat Trainer Uwe Koschinat seine Schützlinge gleich zweimal zum Training.

Mit Ekin Celebi (Muskelverletzung), Nils Kaiser (Innenbandriss) und Manuel Wintzheimer (Syndesmosebandanriss), Robbie D’Haese (Grippe) und Torben Müsel (Rückenprobleme) verpassten fünf Spieler den Trainingsauftakt.

Derweil durften sich die U19-Talente Romero Gerres (Torwart), Nicolai Schulte-Kellinghaus (Innenverteidiger), Glenn Byakoua-Youbi (Linksverteidiger) und Yan Marcos Friessner Montas (Angriff) Coach Koschinat zeigen.