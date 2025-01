Bei Erzgebirge Aue hat es nicht geklappt, jetzt geht in der 3. Liga auch Viktoria Köln mit einem Trainer in die Restrunde, der im Sommer seinen Hut nehmen wird.

Erzgebirge Aue hat im Laufe der Hinrunde bekanntgegeben, dass Trainer Pavel Dotchev am Ende der Saison gehen wird. Kurz danach kam es bereits zur verfrühten Trennung.

Nun hat in der 3. Liga auch Viktoria Köln frühzeitig veröffentlicht, dass Trainer Olaf Janßen am Saisonende gehen wird - aus freien Stücken. Mit Marian Wilhelm ist sogar sein Nachfolger bereits bekannt. Er war bisher Co-Trainer von Janßen.

In einer Mitteilung teilte die Viktoria mit, dass diese Entscheidung bereits gemeinsam vor der aktuellen Spielzeit getroffen wurde. Janßen hatte intern verkündet, dass er nach der Saison eine neue Herausforderung suchen will.

Franz Wunderlich, Sport-Vorstand von Viktoria Köln, betonte: „In den damaligen Gesprächen war es der Wunsch aller Beteiligten, dass nach Olafs Vertragsende Marian den Posten des Cheftrainers übernehmen wird. Die hervorragende Zusammenarbeit der beiden spiegelt sich im historisch guten Hinrunden-Ergebnis mit 29 Punkten und Tabellenplatz 6 wider.“

Er hat mich in der Zusammenarbeit zu einem besseren Trainer gemacht Olaf Janßen

Wilhelm ist begeistert von dem Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird. „Es ist ein Traum, nach 15 Jahren bei Viktoria Köln den nächsten Schritt als Cheftrainer im Profifußball gehen zu dürfen. Ich bin unglaublich dankbar für das Vertrauen des Vereins, besonders von Franz Wunderlich, der mich all die Jahre begleitet hat und von Olaf Janßen, von dem ich so viel lernen durfte. Ohne diese Unterstützung wäre eine solche Entwicklung nicht möglich gewesen. Ich freue mich auf die Herausforderung ab Sommer. Doch bis dahin zählt für mich nur die erfolgreiche Fortführung unserer aktuellen Arbeit.“

Und für Janßen geht es nach dann viereinhalb Jahren woanders weiter. Im Sommer wird er auf eine erfolgreiche Zeit in Köln zurückblicken können, hat sich die Viktoria doch in Liga 3 etabliert. Daran hat auch sein Co-Trainer einen großen Anteil, wie er unterstreicht: "Dass ich mit Marian bereits meinen Nachfolger an meiner Seite habe, war und ist etwas ganz Besonderes. Er hat mich in der Zusammenarbeit zu einem besseren Trainer gemacht! Jeder kann sich vorstellen, dass wir alle jetzt nur ein Ziel haben: diese Saison bestmöglich abzuschließen.“