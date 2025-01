3. Liga: Dresden holt Zweitliga-Spieler, Stuttgart II holt Leihstürmer zurück

Im Keller der 3. Liga wird nachjustiert. Der VfB Stuttgart holt einen verliehenen Spieler zurück, auch der VfL Osnabrück plant weitere Zugänge.

In diesem Jahr soll es in der 3. Liga mit dem Aufstieg für Dynamo Dresden klappen. Die Ausgangslage ist gut - wie im letzten Jahr.

Dresden hat als Tabellenführer sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz drei und nun hat sich der Spitzenreiter auch noch verstärkt.

Vom SC Magdeburg wechselt Innenverteidiger Andi Hoti nach Dresden. Der 21-Jährige wechselt leihweise vom 1. FC Magdeburg nach Dresden. In der Saison 2022/23 arbeitete Cheftrainer Thomas Stamm beim SC Freiburg II bereits mit Hoti zusammen. Am 18. November 2024 feierte Hoti in der UEFA Nations League sein Debüt für die A-Nationalmannschaft des Kosovo.

Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport der SGD, sagt: „Mit Andi konnten wir einen jungen und sehr talentierten Spieler für uns gewinnen, der hier in Dresden seine Entwicklung vorantreiben und unserem Team weitere Stabilität verleihen kann. Er hat im Nachwuchs eine hervorragende Ausbildung genossen und darüber hinaus in den zurückliegenden Jahren bereits seine Qualität in der 2. Bundesliga nachgewiesen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit.“

VfB Stuttgart II: Mohamed Sankoh kehrt zurück

Der VfB Stuttgart II kann in der 3. Liga nach der Winterpause auf einen internen Zugang bauen. Im Abstiegskampf helfen soll das Sturmtalent Mohamed Sankoh, das zuletzt an den italienischen Zweitligisten Cosenza Calcio verliehen war. Doch dort kam der Angreifer kaum zum Zug, daher wurde die Leihe abgebrochen und Sankoh läuft in der Restrunde wieder für die U23 des VfB auf.

VfL Osnabrück: Kommt bald der dritte Neue?

Der VfL Osnabrück hat angekündigt, dass er im Winter ordentlich nachlegen will, um den Klassenerhalt in der 3. Liga zu schaffen. Geld sei vorhanden, vor allem nach dem Wechsel von Angreifer Erik Engelhardt, der mit seinem Wechsel zu Energie Cottbus 150.000 Euro eingebracht haben soll.

Damit kann der VfL weiter einkaufen gehen. Nach den bereits verpflichteten Niklas Kölle und Jannik Müller kommt nun auch Bryan Henning von Viktoria Köln zurück. Der offensive Mittelfeldspieler war Stammspieler bei der Viktoria und kam in der laufenden Saison 16 Mal zum Einsatz (zwei Tore, drei Vorlagen).

„Bryan Henning hat in den letzten Jahren seine sportliche Klasse in der dritten und in der zweiten Liga nachgewiesen, ist aktueller Stammspieler in der 3. Liga und er benötigt dadurch weder in der Spielklasse noch durch seine erste Zeit beim VfL Eingewöhnungszeit im Klub und in der Stadt. In der personellen Runde, in der wir sportliche Transfers diskutieren, sind wir uns einig, dass Bryan uns mit seiner aggressiven und laufintensiven Spielweise sowie seiner flexiblen Positionierung im Mittelfeld weiterhelfen kann“, sagt VfL-Geschäftsführer Dr. Michael Welling.