Alemannia Aachen wurde auf der Suche nach einem Stürmer in der 2. Bundesliga fündig. Der Drittligist ist ein Leihgeschäft eingegangen.

Alemannia Aachen hat als Neuling eine gute Halbserie in der 3. Liga gespielt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Kaiserstädter in 19 Spielen gerade einmal 18 Tore erzielt haben. Das ist der schlechteste Liga-Wert. Klar: Bei der Alemannia drückt vorne der Schuh.

Niklas Castelle soll in Zukunft für die Alemannia-Tore sorgen. Die Aachen haben den Stürmer vom SSV Ulm 1846 aus der 2. Bundesliga ausgeliehen. Der 22-Jährige ist bereits am Donnerstag (2. Januar) im Trainingslager in Belek vom Ulmer Teamhotel ins Hotel der Alemannia gewechselt und wird ab sofort an den Trainingseinheiten der Schwarz-Gelben teilnehmen.

"Mit Niklas gewinnen wir für die Rückrunde einen dynamischen und spielstarken Stürmer für uns, der unsere Offensive gut verstärken wird. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Qualität in der Rückrunde ein wichtiger Faktor für unsere Ziele werden kann", kommentiert Alemannias Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller.

Castelle wurde beim VfL Senden ausgebildet, von wo aus er 2020 aus der Landesliga zum FC Schalke 04 wechselte. Für die U23 der Königsblauen bestritt er 63 Spiele in der Regionalliga West, in denen er mit 16 Treffern und 16 Vorlagen seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellte. Darüber hinaus feierte er einen Einsatz in der 2. Bundesliga für die Profis der Knappen. In diese Liga verschlug es den Stürmer im letzten Sommer, als er zum Zweitligaaufsteiger SSV Ulm 1846 wechselte. Dort kam er in der Hinrunde auf vier Einsätze. Zu wenig für die Ansprüche des Angreifers.

Neun Spieler fehlen im Trainingslager Mit Aldin Dervisevic, Ayman Aourir, Julian Schwermann, Uli Bapoh, Sascha Marquet, Lars Oeßwein und Jabez Makanda sind sieben Alemannia-Profis nicht mit in die Türkei gereist. Sie alle spielen keine sportliche Rolle mehr. Leroy Zeller und Luca Schmidt fehlen in der Türkei verletzungsbedingt.

"Ich bin Fußballer, der Fußball spielen möchte. In der Hinrunde bei Ulm bin ich aber noch nicht zu den erhofften Einsatzzeiten gekommen. Jetzt in der Rückrunde für Alemannia Aachen zu spielen ist für mich kein wirklicher Schritt zurück, sondern eine sehr gute Möglichkeit bei einem großen Verein in einer starken 3. Liga wertvolle Spielpraxis zu sammeln. Das ist für alle Parteien eine Win-Win-Situation. Ich werde sofort Gas geben, um der Alemannia bei ihren Zielen in der Rückrunde zu helfen", äußert sich der Aachener Neuzugang zu seinem Wechsel.

Aachen startet am 19. Januar (Sonntag, 16.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen ins Pflichtspieljahr 2025.