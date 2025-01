Weniger als drei Wochen hat Rot-Weiss Essen Zeit, sich auf den Rückrunden-Auftakt vorzubereiten. Die nächsten Tage werden intensiv. Eine Übersicht.

Es ist ein sehr anspruchsvoller Zeitplan, der auf die Profis des Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen zum Start des neuen Jahres wartet. Schon an diesem Donnerstag (2. Januar) beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde in der 3. Liga, in der sich der Verein aus dem Tabellenkeller befreien muss.

Der Abstieg in die Regionalliga West wäre der Super-GAU für den ambitionierten Revierklub, der sich mittelfristig den Sprung in die 2. Bundesliga als Ziel gesetzt hat.

Auf dem Rasen wird die Essener Mannschaft am Donnerstag noch nicht arbeiten, zunächst stehen Leistungstests nach dem Winterurlaub an. Trainer Uwe Koschinat wird sein Team erstmals am Freitag auf den Platz bitten, dann stehen um 10:30 Uhr und um 14:30 Uhr zwei öffentliche Einheiten auf dem Trainingsgelände an der Hafenstraße auf dem Programm.

Interessierte Zuschauer können dabei sein. Gleiches gilt für eine geplante Einheit am Samstag ab 11 Uhr.

Rot-Weiss Essen: Testspiel am Sonntag in den Niederlanden

Das erste Testspiel absolviert Rot-Weiss Essen schon an diesem Sonntag (5. Januar) beim niederländischen Zweitligisten FC Emmen. Anstoß ist um 14 Uhr, die Begegnung wird jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

Am nächsten Tag brechen die Essener in das Trainingslager in die Türkei auf. Bis zum 12. Januar werden sich die RWE-Profis in Lara an der türkischen Riviera auf die Rückrunde vorbereiten. Geplant ist dort ein Testspiel gegen den Ligarivalen Dynamo Dresden. Anstoß ist am 11. Januar um 15 Uhr.

Ob RWE mit neuen Spielern in die Türkei fliegen wird, ist noch offen. Mindestens zwei neue Akteure möchten die Essener in diesem Winter verpflichten, ein Mittelstürmer und ein Sechser stehen ganz oben auf der Liste. Seit dem 1. Januar ist das Wintertransfer-Fenster geöffnet. Vollzug kann RWE vor dem Trainingsstart noch nicht vermelden.

Die Rückrunde in der 3. Liga beginnt für Rot-Weiss Essen am 19. Januar. Ab 16:30 Uhr ist RWE bei Aufsteiger Alemannia Aachen gefordert. Es folgen weitere wichtige Spiele gegen Hannover 96 II (H), Arminia Bielefeld (A) und die SpVgg Unterhaching (H).