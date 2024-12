Bittere Kunde für Dynamo Dresden. Ein wichtiger Spieler wird dem Drittliga-Top-Team lange fehlen und im Aufstiegskampf nicht helfen können.

Die SG Dynamo Dresden muss in den kommenden Monaten auf Jonas Oehmichen verzichten.

Der Mittelfeldspieler wurde vor Weihnachten in einem geplanten Eingriff erfolgreich an der linken Schulter operiert.

Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport sagt: "Wir sind in erster Linie froh, dass die Operation erfolgreich verlaufen ist. Der Eingriff wurde nach einer Verletzung im Trainingsbetrieb gemeinsam mit ihm sowie unserer medizinischen Abteilung besprochen und geplant. Es ist bedauerlich, dass er uns in der nächsten Zeit fehlen wird, dennoch war die Operation im Hinblick auf seine noch junge Karriere sinnvoll und notwendig."

Oehmichen stand in der laufenden Drittligasaison in 13 Partien für die Sportgemeinschaft auf dem Rasen. Dabei erzielte er drei Tore und konnte einen weiteren Treffer vorbereiten.

Dynamo Dresden: Vinko Sapina trifft in Türkei auf RWE

Seit Wochen ist bekannt, dass Rot-Weiss Essen im türkischen Lara unweit der Stadt Antalya sein Winter-Trainingslager beziehen wird. Vom 6. bis zum 12. Januar geht es für den abstiegsbedrohten Drittligisten mit seinem neuen Trainer Uwe Koschinat an die türkische Riviera. Das Hotel: "Concorde De Luxe Resort".

Und, siehe da: RWE wird auf einen alten Bekannten treffen. Denn auch Liga-Konkurrent und Aufstiegsaspirant Dynamo Dresden wird im Concorde-Hotel residieren - und das im gleichen Zeitraum - vom 6. bis zum 12. Januar 2025.

"Dieser Zufall freut mich sehr, weil ich die Jungs alle wiedersehe und wir uns vielleicht in der trainingsfreien Zeit bei einem Käffchen zum Backgammon wiederfinden", erklärt Dynamos Mittelfeld-Regisseur Vinko Sapina gegenüber RevierSport. Sapina - 32 Spiele, vier Tore, drei Vorlagen für RWE - war in der Saison 2023/2024 noch Kapitän von Rot-Weiss Essen und wechselte dann im vergangenen Sommer für rund 250.000 Euro in die sächsische Hauptstadt

Nach der Rückkehr aus der Türkei nach Essen und Dresden bleiben Rot-Weiss und Dynamo noch eine Woche Vorbereitungszeit auf das erste Pflichtspiel des neuen Jahres 2025.

Am Sonntag, dem 19. Januar, empfangen die Schwarz-Gelben den FC Viktoria Köln. Anstoß im Rudolf-Harbig-Stadion ist dann um 13.30 Uhr. Am gleichen Tag, aber erst um 16.30 Uhr, gastiert Rot-Weiss Essen zum West-Schlager bei Alemannia Aachen.